Als Werner Husemann den picke-packe vollen Kofferraum sieht, wirkt er wie ein Kind bei der Bescherung an Heiligabend. „So viele Sachen“, flüstert er vor sich hin. „Diesen Schlafsack kann ich gebrauchen. Und diese Schuhe. Und ja, Pullover auch. Hosen sind gut. Und zwei Taschen. Und einen Rucksack.“

Werner Husemann suchte sich die Dinge aus, die er benötigt. | Bild: Schuler, Andreas

Er kämpft sich durch den Berg an Spenden, die zahlreiche Menschen am Sonntagvormittag zum Waldfriedhof Litzelstetten gebracht haben. Ausgelöst wurde die Aktion von einem SÜDKURIER-Artikel im Laufe der vergangenen Woche.

Die Menschen nehmen Anteil am Schicksal des bekannten und beliebten Obdachlosen, der seit vielen Jahren zwischen den Ortschaften auf dem Bodanrück hin und her spaziert.

Zwei Paar Schuhe nahm er dankbar an. | Bild: Schuler, Andreas

Vor einigen Tagen war Werner Husemann in einen Unfall verwickelt. Ein Autofahrer sah in der Dunkelheit den Fahrradanhänger des Mannes auf der Straße zwischen Dettingen und Wollmatingen zu spät.

Husemann saß glücklicherweise auf dem Weg neben der Straße im Schnee – viele seiner Sachen jedoch wurden zerstört und unbrauchbar.

Heike Großmann kam aus Radolfzell, um Sachspenden abzugeben. „Ich kenne Herrn Husemann als Radolfzellerin zwar nicht persönlich, habe aber schon viel über ihn im SÜDKURIER gelesen. Diese direkte Hilfe ist ganz toll.“ | Bild: Schuler, Andreas

„Ich sehe ihn oft mit seinen Taschen und Rucksäcken“, sagt Silke Velte, die mit ihrem Mann Hartmut Sachspenden vorbei brachte. „Er hatte echt Glück in diesem Moment, dass er nicht auf der Straße war.“

Silke Velte aus Litzelstetten. | Bild: Schuler, Andreas

Eine Gruppe nach der anderen hinterließ in einem offenen Kofferraum allerlei Dinge des täglichen Bedarfs für den Obdachlosen.

Tatjana Grieshaben Knoll. „Ich hoffe, er oder ein anderer Obdachloser können etwas mit dieser warmen Decke anfangen.“ | Bild: Schuler, Andreas

„Er hat ja fast alles verloren“, so Tatjana Grieshaben-Knoll. „Ich finde diese Aktion richtig gut. Direkte Hilfe ist sehr sinnvoll.“

Anja Finkenbeiner aus Dettingen. „Die Oma hat eine Tasche für ihn gerichtet, die ich dann gebracht habe.“ | Bild: Schuler, Andreas

Für Anja Finkenbeiner aus Dettingen „gehört der Werner einfach zu uns. Er ist eine Institution auf dem Bodanrück. Gut, dass ihm bei dem Unfall nichts passiert ist“.

Bärbel und Thorsten Jakubzig kamen extra aus Langenargen. „Wir verbinden das mit einem Sonntagsausflug.“ | Bild: Schuler, Andreas

Bärbel und Thorsten Jakubzig sind extra aus Langenargen angereist. „Wir haben auf suedkurier.de davon gelesen und wollten unbedingt helfen“, sagen sie. Thorsten Jakubzig arbeitet im Krankenhaus Ravensburg als Medizintechniker, er ist für Beatmungsgeräte zuständig. „Ich sehe jeden Tag so viel Leid“, erzählt er. „Wir sind alle aufeinander angewiesen. Solche Hilfe ist selbstverständlich.“

Bärbel Jakubzig backte Muffins für Werner Husemann. | Bild: Schuler, Andreas

Seine Frau hat auch noch Muffins gebacken für Werner Husemann. „Vielleicht freut er sich darüber.“ Das tat er. Sehr sogar.

Kofferraum und Rückbank war voll mit Sachspenden. | Bild: Schuler, Andreas

Der Obdachlose verweilte an seinem Schlafplatz im Eingangsbereich der Kapelle und kam später zum Auto, um sich die Sachen, die er nun benötigt, auszusuchen. Das, was übrig blieb, kommt anderen Obdachlosen in Konstanz zugute.

Werner Husemann Seit rund zwei Jahrzehnten ist der Mann, der nach eigener Aussage aus München kommt, zwischen den Ortschaften auf dem Bodanrück unterwegs. Regelmäßig berichtet der SÜDKURIER über ihn, er stimmt stets zu. Bereits mehrmals spendeten Leser für ihn. Die Dinge, die er nicht braucht, kommen dann anderen Obdachlosen zugute. Bei dem Unfall vor etwas mehr als zwei Wochen verlor Werner Huseman fast sein gesamtes Hab und Gut. In einer Facebook-Gruppe wurde ihm sofort ein neues Wägelchen mit Reflektoren organisiert, damit er besser sichtbar ist bei Dunkelheit. (aks)

Ellen Ehiner aus Litzelstetten: „Wir alle haben doch Dinge im Keller, die wir nicht mehr brauchen. Die spenden wir gerne, wenn sie benötigt werden.“ | Bild: Schuler, Andreas

„Wir sollten viel öfter an diese Menschen denken und ihnen helfen“, so Ellen Ehinger. „Viele sind zwar aus eigenem Antrieb auf der Straße. Aber über ein wenig Hilfe freuen sie sich trotzdem. Toll, dass der SÜDKURIER sich da so engagiert.“

Theresa Romer und Wolfgang Müller haben unter anderem eine Thermohose gebracht. | Bild: Schuler, Andreas

Ursula Renz und Reinhard Heinl. Beide wohnen in Litzelstetten und haben ihre Spendenübergabe mit einem kleinen Spaziergang verbunden. | Bild: Schuler, Andreas

Ursula Renz und Reinhard Heinl brachten ebenfalls Pullover, Rucksäcke und Hosen. „Werners Unfall war auch ein Hinweis auf die katastrophale Räumsituation“, sagt Ursula Renz.

Ursula Grill brachte Schuhe, einen Gürtel, Handtücher sowie Hemden. | Bild: Schuler, Andreas

„Er kann sein Wägelchen ja nicht durch den Schnee schieben. Zum Glück ist ihm nichts passiert.“ Reinhard Heinl stimmt ihr zu. „Teilweise mussten die Menschen über Schneeberge auf den Gehwegen laufen.“

Edith und Günther Hespeler aus Allensbach wurden im Keller fündig. „Gut, dass die Sachen jemandem helfen.“ | Bild: Schuler, Andreas

Student Simon Thale stammt aus Niedersachsen. Auch er wollte helfen. | Bild: Schuler, Andreas

Simon Thale aus Niedersachsen studiert in Konstanz Politik. Er verständigte damals am Abend des Unfalls die Polizei. „Auf suedkurier.de haben wir erfahren, dass ihm nichts passiert ist. Gott sei Dank“, sagt er.

Kalr-Heinz Sprenger kommt aus Singen-Hausen. „Meine Frau hat auf suedkurier.de von der Aktion gelesen. Dann haben wir ein paar Sachen gepackt und ich bin hierher gefahren. Klasse, dass der SÜDKURIER da mithilft.“ | Bild: Schuler, Andreas

„Wir haben von dieser Aktion gehört und gesucht, was wir für ihn haben.“ Zusammen mit seiner Schwester Hanna, die derzeit auf Besuch ist, hat er eine Decke, einen Schlafsack sowie Handschuhe gebracht.

Zufrieden ging Werner Husemann zurück zu seinem Schlafplatz. | Bild: Schuler, Andreas

Mit zwei voll gepackten Taschen geht Werner Husemann später zurück zu seinem Schlafplatz bei der Kapelle. „Vielen Dank. Das ist sehr nett. Danke sehr“, sagt er noch.

Zurück zum Schlafplatz: Werner Husemann nach der Aktion. | Bild: Schuler, Andreas

Ein letzter Blick zurück und dann das Versprechen: „Ich werde in Zukunft besser aufpassen.“ Das werden viele Menschen gerne hören.