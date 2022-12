Am Wochenende hat die Brandmeldeanlage in der St. Stephans Kirche die Feuerwehr alarmiert. Das meldet die Polizei Konstanz in einer Pressenotiz. Demnach rückte die Feuerwehr mit 13 Mann am Samstagabend, 10. Dezember, auf den Sankt-Stephans-Platz aus.

Vier Fahrzeuge erreichten gegen 21 Uhr die Stephanskirche in der Konstanzer Altstadt. Vor Ort stellten die Wehrleute aber glücklicherweise kein Feuer fest. Laut Polizeiangaben könnte eine abgebrannte Opferkerze dazu geführt haben, dass der Alarm ausgelöst wurde. Es entstand kein Schaden.

Bereits am vergangenen Freitag, 9. Dezember, rückte die Feuerwehr sowie die Polizei in die Altstadt aus. Dort hatte es kurz nach 15 Uhr bei der Marktstätte stark gequalmt. Besucher des dortigen Weihnachtsmarkts nahmen Brandgeruch wahr. Glücklicherweise konnte auch hier schnell Entwarnung gegeben werden.