Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag, 9. Dezember, in der Konstanzer Altstadt: Aus dem Gebäude, in dem das Optikergeschäft Pro Optik untergebracht ist, hatte es gequalmt. Zudem mischte sich Brandgeruch unter die Weihnachtsmarktdüfte im Bereich Rosgartenstraße/Kanzleistraße/Marktstätte.

Mit der Drehleiter ging es zur Quelle von Rauchschwaden und Brandgeruch. | Bild: Oliver Hanser

Zahlreiche Passanten beobachteten den Einsatz. Zuvor hatten sich Polizei und Brandbekämpfer mit mehreren Fahrzeugen einen Weg durchs Einkaufsgewusel gebahnt, da ein Dachstuhlbrand befürchtet wurde. Der war es aber nicht. Um 15.30 Uhr waren die Einsatzkräfte noch dabei, die genaue Ursache zu erkunden und auszuschließen, dass es doch irgendwo einen Brandherd gibt.

Inzwischen kann die Feuerwehr aber bereits Entwarnung geben: Offenbar führte ein nicht richtig funktionierender oder falsch beheizter Kaminofen zum Einsatz. Der Einsatz weckt Erinnerungen an den Altstadtbrand vom Dezember 2010. Diesmal ging aber alles glimpflich ab.

So wie es aussieht, ist zum Glück nichts passiert. | Bild: Oliver Hanser