Konstanz vor 1 Stunde

Aggressiver Badegast droht im Konstanzer Strandbad Hörnle wegen eines Ballspiels mit einem Messer

Im Strandbad Horn ist es am Dienstag zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Mann ein Messer zückte und damit einen Vater und dessen Sohn bedrohte. Das Duo hatte zuvor lediglich Ball gespielt, was den Badegast aber dennoch zur Weißglut trieb – und am Ende die Polizei auf den Plan rief.