von Heike Thissen

Es war Montag, der 27. Januar 2020, als in Deutschland der erste Fall mit dem damals neuen Coronavirus nachgewiesen wurde. Ein 33 Jahre alter Mann hatte sich bei einer Kollegin angesteckt, die aus China eingereist war. Und er sollte nicht der einzige bleiben. Die Pandemie nahm von diesem Wintertag an auch in der Bundesrepublik ihren Lauf. Viele Mediziner zwischen Alpen und Nordsee standen vor der Herausforderung, ihre Patienten über ein Virus und seine Auswirkungen aufzuklären, von dem sie bis dato selbst kaum etwas wussten. Doch mit Unterstützung der größten deutschsprachigen Ärzte-Community coliquio aus Konstanz gelang es ihnen schon bald, mehr Licht ins Dunkel zu bringen.

Für Mediziner und Patienten

„Rückblickend können wir sagen, dass Corona zu Beginn nicht nur für die Bevölkerung eine Krise war, sondern auch für die Ärzte. Die meisten von ihnen standen der Pandemie erst einmal unvorbereitet gegenüber“, sagt Martin Drees. Er hat coliquio 2007 zusammen mit Felix Rademacher gegründet und ist mit ihm geschäftsführender Gesellschafter. „Der Informationsbedarf seitens der Mediziner war enorm“, erinnert er sich. Kein Wunder also, dass coliquio in den Monaten März und April vier Mal so viele Zugriffe auf seine Plattform verzeichnete als sonst. Drees und Rademacher konzentrierten sich mit ihrem Team zunächst darauf, die dringendsten Fragen zu beantworten. „Wir haben dann zeitnah zwei große Internetkonferenzen organisiert. Bei einem bundesweiten Ärztewebinar waren mehr als 3000 Mediziner live mit dabei. Beim weltweiten digitalen Kongress wenige Wochen später hatten wir 4500 Ärzte aus mehr als 65 Ländern versammelt“, zählt Drees auf. So sorgte coliquio dafür, dass die Fragen der Mediziner an der Basis von vielen geladenen Experten beantwortet wurden.

Dass auch Mediziner mitnichten auf alle Fragen eine Antwort haben, ist die Erkenntnis, die vor 13 Jahren zur Gründung von coliquio geführt hat. Auf einer Party bemerkte Felix Rademacher, dass vor allem berufsspezifische Themen die Gespräche der anwesenden Ärzte bestimmten. Und er erkannte, dass das Problem keineswegs darin bestand, dass medizinisches Wissen nicht existiert. Es war nur überall verteilt: in den Köpfen von hunderttausenden Ärzten, in Studien, Büchern, Pharmaunternehmen, Instituten, Forschungseinrichtungen, Behörden oder bei Dienstleistern. Weil Wissen allerdings erst in den richtigen Köpfen wertvoll wird, entstand für den Wirtschaftsingenieur eine Idee: Warum konnte dieser Austausch nicht auch digital stattfinden und so immer und überall verfügbar sein? Zusammen mit seinem Studienkollegen Martin Drees gründete er deswegen die Ärzte-Community coliquio. Das Ziel: Durch einen qualitativen Austausch Wissen vermitteln und bessere medizinische Entscheidungen für den Patienten ermöglichen.

Absender des Inhalts erkennbar

„Doch wir mussten schnell feststellen, dass das Wissen aus der Community allein nicht ausreicht. Es braucht zusätzlich umfassende Informationen von Pharmaunternehmen“, erklärt Rademacher. Zwei Bedingungen muss eine Information aus einem Konzern erfüllen, damit sie auf der Plattform veröffentlicht wird: Für den Arzt muss eindeutig erkennbar sein, wer der Absender des Inhalts ist, und die bereitgestellten Informationen müssen möglichst umfassend und ausgewogen sein. Heute ist coliquio die größte deutschsprachige Ärzte-Community mit mehr als 190 000 registrierten Medizinern und 140 Mitarbeitern an drei Standorten. Mediziner schätzen die Community für den Austausch untereinander und mit der Industrie. Während einige Ärzte coliquio vor allem zur Weiterbildung nutzen und die Inhalte lediglich konsumieren, suchen andere zusätzlich den aktiven Austausch mit Kollegen und schätzen deren Experten-Meinungen. Sie stellen Patientenfälle ein, beantworten die Fragen der Kollegen, kommentieren, liken oder nehmen an kleinen Umfragen teil. Dr. Kai Michael ist einer von ihnen. Der Konstanzer Internist nutzt coliquio seit rund vier Jahren. „Ich informiere mich zwei bis drei Mal pro Woche auf der Plattform“, erzählt er. Michael tauscht sich mit den Kollegen aus, informiert sich über medizinische Inhalte und liest sich Fachwissen über neue Therapieformen an. „Interessant ist für mich auch, die Meinungen der Kollegen zu bestimmten Themen einzusehen. Das ist ein sehr wertvoller Input für mich.“

Großer Umbruch durch Covid-19

Für das coliquio-Team waren die Wochen seit dem 27. Januar 2020 eine aufreibende Zeit, von der das Unternehmen aber auch profitiert hat. „Corona hat uns geholfen, noch näher an den Ärzten dran zu sein, als wir es ohnehin schon waren“, fasst Felix Rademacher zusammen. Und auch in den Standorten Konstanz, München und Hamburg hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen: „Für uns als Arbeitgeber und Unternehmen kam mit Covid-19 ein großer Umbruch. Aber wir hatten das große Glück, dass wir schon davor ein rein digitales Unternehmen waren. So konnten wir den Umzug aller Mitarbeiter ins Homeoffice an nur einem Tag reibungsfrei umsetzen“, sagt Rademacher. Schnell erkannten die beiden Geschäftsführer die Vorteile, die daraus entstanden: Zeit- und kostenintensive sowie ökologisch fragwürdige Reisen und Geschäftstermine wurden durch Video-Konferenzen ersetzt. Und auch in Zeiten der Coronakrise war auf die Mitarbeiter in ihren Homeoffices Verlass: „Wir hatten eine sehr produktive Phase und waren so effizient wie nie zuvor“, ist die vorläufige Bilanz.

Gestärkt aus der Corona-Krise

Im Gegensatz zu vielen anderen geht coliquio gestärkt aus der Corona-Krise hervor. Und das, obwohl das Unternehmen nichts anderes tat als zuvor schon. „Wir haben an unserer Arbeitsweise nichts verändert. Anders als zum Beispiel ein klassischer Fachverlag hören wir ja immer aus unserer Community, wo es Klärungsbedarf gibt und welche Themen die Ärzte gerade umtreiben. Mit unserem Netzwerk haben wir es geschafft, die drängendsten Fragen aus den Kliniken und Praxen beantworten zu lassen – von Experten, aber auch von der Politik.“ Der Informationsbedarf war enorm. Viele Ärzte hätten beispielsweise von neuen Symptomen erst aus den Publikumsmedien erfahren. Eine Lücke, die coliquio zu schließen wusste: „Wir haben uns darum gekümmert, dass die wichtigen Informationen auch bei den Fachkräften ankommen“, sagt Drees. Die Ärzte dankten und danken es mit hohen Zugriffszahlen auf das digitale Angebot – vor allem seit dem 27. Januar 2020.