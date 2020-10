Ein Auto ist am Sonntag in einem Waldstück in Konstanz-Wollmatingen komplett ausgebrannt. Das teilte die Polizei am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Zeugen entdeckten das Fahrzeug

Bei dem Fahrzeug handelt es sich laut dem Polizeipräsidium Konstanz vermutlich um einen Renault Clio älteren Baujahres. Zeugen hatten das ausgebrannte Auto am Sonntagmorgen entdeckt und die Polizei informiert.

Die eingesetzte Streife fand daraufhin das Wrack in der Nähe des Lehnenbergwegs, zwischen dem Umspannwerk und dem Schützenhaus. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Die Polizei sucht in diesem Fall nun nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Singen unter (07531) 99 50 zu wenden.