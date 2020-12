Das Seerhein-Center am Zähringerplatz ist ein wichtiger Nahversorger. Wie wichtig, das wurde Center-Managerin Brigitte May in diesem Jahr erst richtig bewusst. Das Center musste nicht einen Tag lang schließen. Der Grund ist der Mieter-Mix: „Nur vereinzelte Geschäfte mussten während des ersten Lockdowns schließen; das Gros ist systemrelevant“, stellt Brigitte May fest. Im Seerhein-Center liegt der Fokus auf Dingen des täglichen Bedarfs und die Center-Managerin stellt fest: „In dieser Krise haben wir gemerkt, wie wichtig wir als Nahversorger sind.“

Systemrelevante Branchen

Worüber sie sich freut: Die Kunden hätten keine Sorge gehabt, zum Einkaufen zu gehen. „Sie fühlen sich sicher, weil im Center und in allen Geschäften die Hygienekonzepte sorgsam umgesetzt werden“, so May. Ein weiterer Vorteil liegt im vor zwei Jahren erfolgten Umbau und der Sanierung des Centers begründet, denn: „Auch die Lüftungsanlage ist auf dem neuesten Stand“, so May, über ein Detail, dem in Zeiten der Corona-Pandemie große Bedeutung beigemessen wird.

Der Nikolaus kommt

Lichtblicke in dieser Zeit sind wichtig, sind sich Center-Managerin Brigitte May und Petra Fiedler, Property-Managerin von der Treureal Property Management GmbH aus Mannheim, einig. Mit der Weihnachtsdekoration im Center möchten sie einen Beitrag leisten, damit vorweihnachtliche Stimmung aufkommen kann. Was die beiden Damen allerdings bedauern: Die beliebten Veranstaltungen auf den Freiflächen im Center können aufgrund der Corona-Auflagen nicht stattfinden. Einige Geschäfte im Center hingegen, werden in der Vorweihnachtszeit einige Aktionen starten. „Heute kommt beispielsweise der Nikolaus in den dm-Markt“, erzählt Brigitte May. „In den Läden ist das möglich, da es dort eine Zugangsbeschränkung gibt. Auf der Fläche im Center selbst ist es schwierig, die Auflagen einzuhalten“, schildert Petra Fiedler, die glücklich ist, dass die Geschäfte ihrerseits „etwas Schönes machen“.

Die aktuellen Einschränkungen betreffen jeden und das Weihnachtsfest 2020 wird anders als die Jahre zuvor. „Ich habe den Eindruck, man besinnt sich auf das Wesentliche. Man hat ja nicht mehr viel. Da freut man sich noch mehr über die Lichter und den Glanz und genießt es, selber Weihnachtsplätzchen zu backen“, meint Brigitte May. Petra Fiedler geht auch davon aus, dass „die Weihnachtsstimmung besinnlicher wird“. Was ihr persönlich fehlen wird: „Es ist schade, dass ich an Weihnachten nicht so in die Kirche gehen kann, wie ich gerne möchte.“ Umso wichtiger aber sei, sich selbst Glanzpunkte zu setzen und sich etwas Gutes zu tun.

„Ich finde es wichtig, dass man sich gerade jetzt selbst etwas gönnt“, stellt Petra Fiedler fest und gibt ein persönliches Beispiel: „Ich bin eine absolute Saunagängerin. Das fällt leider weg. Der dm-Markt zählt zu meinen Lieblingsläden“, schmunzelt sie und erzählt vergnügt: „Jetzt horte ich wunderbare Peelings, Gesichtsmasken, Cremes und gönne mir Wellness für daheim.“ Auch an den prall mit Leckereien gefüllten Regalen von Kaufland komme sie selbst ebenso wenig vorbei, wie an der Theke von Symirna mit den Feinkostspezialitäten.

Sich etwas gönnen

Weihnachtsdekoration gebe es im Seerhein-Center in Hülle und Fülle, wie Brigitte May anmerkt: Ob Kik oder Tedy – die Kunden würden sicherlich das Passende nach ihrem persönlichen Geschmack finden, ist die Center-Managerin überzeugt, zumal aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Geschäfte der Geschenk-Einkauf Spaß mache und von Erfolg gekrönt sein würde.

Petra Fiedler und Brigitte May hoffen, dass bald mit den Corona-Impfungen begonnen werden kann, damit wieder Normalität einkehren könne. Petra Fiedler denkt an all jene, die jetzt einsam sind; an die Patienten in den Kliniken und die Bewohner der Altenheime, die keinen – oder nur eingeschränkt – Besuch empfangen dürfen. „Hoffentlich haben die Impfungen den gewünschten Erfolg“, meint sie und fügt an: „Ich wünsche mir sehr, dass die Pandemie bald ein Ende hat“ und sich alles zum Guten wende. Petra Fiedler und Brigitte May ist jetzt vor allem eines wichtig: Sie wünschen allen Menschen Gesundheit und ein schönes Weihnachtsfest.