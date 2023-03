Ein Baustellenfahrzeug war am Donnerstag, 23. März, auf der B33 auf Höhe Allensbach liegen geblieben und blockierte die Straße in Richtung Radolfzell. Kurz bevor an dieser Stelle die Bundesstraße zweispurig befahrbar wird, sei der Lastwagen gestanden. Das berichtete ein Augenzeuge der Lokalredaktion.

Tatjana Deggelmann, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, bestätigte gegenüber dem SÜDKURIER, dass der Verkehr auf der Spur in Richtung Radolfzell gerade zum Feierabendverkehr nicht mehr fließen konnte. „Es kommt derzeit zu einem Rückstau bis zur Westtangente“, erklärte sie in einem Telefonat um 17 Uhr.

Die Polizei habe Kenntnis von dem Vorfall und sei dabei, den Verkehr zu regeln und wieder zum Fließen zu bringen. Andere Lastwagen kamen zu diesem Zeitpunkt nicht an am Pannenfahrzeug vorbei, weshalb sich zwischen Konstanzer Flugplatz bis Allensbach zeitweise ein Stau gebildet hatte.

Gegen 17.45 Uhr verkündet Deggelmann, dass der Stau dabei sei, sich aufzulösen. „Das Baustellenfahrzeug ist auch nicht mehr auf Straße“, so die Pressesprecherin. Damit sollte dem Feierabend anderer Verkehrsteilnehmer nun nichts mehr im Wege stehen.