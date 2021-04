In der in der vergangenen Woche wurde ein 54-jähriger Mann Opfer der Betrugsmasche mit dem betrügerischen Wohnungsangebot. Dieses hatte er auf einer Internetplattform entdeckt und daraufhin „gutgläubig Geld im Voraus überwiesen“, schreibt Tatjana Deggelmann, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz.

Konstanz Matthias Helmke wurde beinahe auf einem Wohnungsportal abgezockt – jetzt ermittelt die Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Der Polizei teilte der Mann mit, dass er sich bezüglich des Kaufinserats bei dem angegebenen Anbieter über das Internet gemeldet habe. Dieser habe von ihm verlangt, zuerst über 3000 Euro zu überweisen, um eine Wohnungsbesichtigung zu ermöglichen.

Der 54-Jährige zahlte das Geld. Das weitere Verhalten des Anbieters erschien ihm daraufhin sonderbar, woraufhin er die überwiesene Summe zurückforderte. Eine Kontaktaufnahme war jedoch nicht mehr möglich, da der Anbieter nicht mehr erreichbar war.

Das rät die Polizei

„Bitte überweisen Sie nie Geld an Unbekannte. Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

Die Polizei gibt im Internet unter www.polizei-praevention.de Tipps und Hinweise, um nicht auf Betrugsmaschen im Netz hereinzufallen.