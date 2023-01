Randalierer haben den Schaukasten der evangelischen Pauluskirche in der Konstanzer Mainaustraße beschädigt. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, zerschlug ein oder mehrere Unbekannte die Scheibe des an der Rückseite der Gotteshauses angebrachten Schaukastens.

Dabei verursachten der oder die Täter einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Gemeldet wurde die Beschädigung am Sonntagnachmittag, 15. Januar. Wann die Scheibe zerschlagen wurde, ist dagegen nicht bekannt. Wer Hinweise auf die Randalierer hat wird gebeten, sich unter (07531) 995-2222 zu melden.