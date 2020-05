Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Donnerstag vergangener Woche im Rahmen einer städtischen Baumaßnahme in Staad ungeplant Abwasser durch ein Überlaufrohr ins Hafenbecken eingelaufen. Anita Hotz, Erste Vorsitzende des Segler-Vereins Staad, berichtet auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Auf einmal haben wir das Wasser aus der Kanalisation gesehen.“

Der Zweite Vorsitzende, Thomas Strobel ergänzt: „Die Entsorgungsbetriebe, die Wasserschutzpolizei, die untere Wasserbehörde sowie ein Taucher und Absaugwagen haben sich sofort darum gekümmert und den Schaden beseitigt.“

Hinter der Absperrung befindet sich die Slip-Anlage. Hier lassen die Segler ihre Boote zu Wasser. | Bild: Schuler, Andreas

Ulrike Hertig, Leiterin der Konstanzer Entsorgungsbetriebe, erklärt, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte: „Die Einleitung von Misch- und Abwasser in das Hafenbecken hat mit der Sanierung des Pumpwerks Fohrenbühl und des daran angeschlossene Regenrückhaltebeckens zu tun. Es lag eine Zustimmung der Unteren Wasserbehörde vor.“

Verdünntes Abwasser läuft regelmäßig in den See

In Konstanz gibt es laut den Entsorgungsbetrieben überwiegend Mischwasserkanäle. Schmutz- und Regenwasser wird im gleichen Kanal abgeleitet. Bei Starkregen können weder der Kanal noch Regenrückhaltebecken oder Kläranlage das gesamte Wasser aufnehmen. Dann wird stark verdünntes Abwasser in den See abgeleitet – übrigens auch ohne die Sanierungsmaßnahme und ganz regulär. Für die Sanierung wurde das Regenrückhaltebecken am Pumpwerk außer Betrieb genommen.

Fäkalien und Hygieneartikel im Hafenbecken

Ulrike Hertig erklärt, was nun passierte: „Aufgrund der Trockenperiode mit hohen Temperaturen im April bildete sich in dem Zulauf­kanal zum Pumpwerk eine großflächige Schwimmdecke bestehend aus Fäkalien, Hygieneartikeln und sonstigen Abwasserbestandteilen, die den Abwasserstrom behinderte. Teile dieser Schwimmdecke schwappten über die Überlauf­schwelle und den Regenwasser­kanal ins Hafenbecken.“

Der Vorplatz der Hafenanlage in Staad. | Bild: Schuler, Andreas

Erste Wasserproben seien positiv verlaufen, wie Thomas Strobel berichtet: „Es wurde uns versprochen, dass das ganze Jahr über weitere regelmäßige Proben entnommen werden.“ Ulrike Hertig zu dieser Thematik: „Wir haben auch eine Probe auf Kolibakterien durchgeführt. Die Ergebnisse stehen noch aus.“ Am kommenden Montag wird erneut ein Taucher im Hafenbecken unterwegs sein, um nach weiteren Spuren zu suchen.