Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Abend des 29. April, einem Samstag, in der Konzilstraße ereignete. Im Mittelpunkt: zwei 13-jährige Mädchen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung am 10. Mai mitteilte, gerieten die Beiden zunächst im Bereich des Bahnhofs in Streit und verabredeten sich später zu einer Aussprache an der Bushaltestelle Konzilstraße/Theater stadtauswärts. Die ist bekannt für das markante Wartehäuschen, bei dem es sich um ein Geschenk der Konstanzer Partnerstadt Suzhou handelt.

Konstanz Wie der Vater so die Söhne? Täter-Trio muss nach Schlägerei in Konstanz vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Eines der Mädchen wartete zur verabredeten Zeit dort. Doch das andere kam weder zu Fuß noch allein: Sie fuhr um 18.44 Uhr in Begleitung zweier Erwachsener mit einem schwarzen Mercedes der B-Klasse an der Haltestelle vor. Die Erwachsenen stiegen laut Polizei aus dem Wagen, packten das Mädchen an den Haaren und traten ihm mehrfach gegen das Schienbein.

Als ein Passant ankündigte, die Polizei zu verständigen, ließen die Beiden von der 13-Jährigen ab und fuhren mit dem Auto davon. Ob sich die Kinder näher kannten und in welchem Verhältnis die Erwachsenen zu dem einen der Mädchen standen – etwa ob es sich um Eltern oder Geschwister handelte –, konnte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz nicht sagen.

Stockach/ Konstanz Jetzt spricht die Staatsanwaltschaft doch von Mord! Prozessbeginn im Fall Sabrina P. steht fest Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei bittet den Mann, der die Polizei rufen wollte, und andere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter 07531 995-2222 zu melden.