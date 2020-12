Bis mindestens zum 10. Januar sollen Schulen und Kitas ab Mittwoch geschlossen bleiben. Fernunterricht bekommen allerdings nur die Schüler aus den Abschlussklassen. Auch die Notbetreuung kann nicht jeder in Anspruch nehmen. Für die meisten anderen heißt dies: Weihnachtsferien, mindestens dreieinhalb Wochen lang.

Das sieht Johanna Vogt, Gesamtelternbeiratsvorsitzende der Konstanzer Schulen, kritisch. Sie sagt: „Gerade für Erstklässler bedeutet das, dass sie wieder aus dem System geworfen werden. Sie fangen dann wieder von vorne an.“ Deshalb versteht sie nicht, warum Fernunterricht nur für die Abschlussklassen angeboten wird. Die Lehrer seien doch durch den ersten Lockdown auf eine solche Situation vorbereitet.

Lehrer kommen an ihre Grenzen

Mit Fernunterricht für alle käme man an der Theodor-Heuss-Realschule an die Grenzen. „Wir sind kräftemäßig am Limit“, sagt Schulleiter Frank Raddatz. Mit der Notbetreuung und dem Fernunterricht für die Abschlussklassen seien die Lehrer voll ausgelastet.

Konstanz Konstanzer Schulen in der Pandemie: „Der Schutz der Lehrkräfte wurde von Anfang an zweitrangig behandelt“ Das könnte Sie auch interessieren

Hinzu käme, dass viele Lehrer derzeit nicht zur Verfügung stehen, da sie erkrankt sind, so Raddatz weiter. Auch er würde sich wünschen, dass Heimunterricht für alle möglich wäre, doch es fehlten die Ressourcen.

Sorge um Folgen für die Jüngsten

Heike Kempe ist Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Konstanzer Kindertagesstätten. Sie findet, dass mit der jetzigen Zeit der beste Moment für den Lockdown gewählt sei. In keiner anderen Zeit gebe es mehr Feiertage.

Dennoch hätten viele Eltern die Sorge geäußert, dass die Kita-Schließungen nicht am 10. Januar beendet sein werden. „Das geht vielleicht drei Wochen gut, aber nicht länger“, so Kempe. Sie denkt dabei nicht nur an die Eltern, die die Betreuung regeln müssen, sondern auch an die Kinder, die in dieser Zeit keinen Kontakt zu Spielkameraden haben. „Das ist für Kinder ganz schlimm“, so Kempe weiter. Deshalb sagt sie: „Einen längeren Lockdown werden sich die Eltern nicht mehr gefallen lassen.“

Konstanz Noch schnell Geschenke kaufen: Wie es am Montag – zwei Tage vor dem Lockdown – in der Konstanzer Altstadt zuging Das könnte Sie auch interessieren

Immerhin sei nun besser geregelt, wer Anspruch auf Notbetreuung hat, findet Johanna Vogt. Denn wer im Homeoffice arbeite, sei nicht automatisch aus der Notbetreuung ausgeschlossen, sagt sie. An der Theodor-Heuss-Realschule steht bereits fest, dass Eltern für die Notbetreuung beweisen müssen, dass sie wirklich in einer Notsituation sind.

Regelungen an Grundschulen Auch die Grundschulen müssen ab Mittwoch schließen. Frank Raddatz, Geschäftsführender Schulleiter verschiedener Konstanzer Schultypen, geht allerdings davon aus, dass neben der Notbetreuung an den Grundschulen auch die Kernzeitbetreuung während der Schließung weiter angeboten werden kann. „Das entlastet die Eltern“, so Raddatz. Für Eltern von Kindern, die im nächsten Jahr eine weiterführende Schule besuchen sollen, sei eine Präsenzveranstaltung zwar abgesagt, aber Antworten auf Fragen rund um den Schulwechsel gebe es unter www.konstanz.de/bildung

Rektoren halten Schulschließungen für richtig

Jürgen Kaz, Leiter des Alexander-von-Humboldt Gymnasiums, will dazu noch keine Angaben machen. Denn konkrete Anweisungen des Ministeriums fehlten noch. Trotzdem befürwortet Kaz die Entscheidung der Landesregierung. „Wir wissen nicht, wie viele Schüler symptomlos, aber dennoch infiziert sind“, sagt Kaz. Durch Busfahrten zur Schule und in der Schule selbst entstünde ein Großteil der Begegnungen.

Auch Frank Raddatz hält die Schulschließungen für richtig. „Die Entscheidung ist nicht schön, aber absolut notwendig“, sagt Raddatz. Hinsichtlich des Infektionsgeschehens habe man diese Entscheidung treffen müssen.

Konstanz/Allensbach „Die Begründung war immer Corona“: Weshalb Nachhilfe für Konstanzer Schüler an Bedeutung gewinnt Das könnte Sie auch interessieren

Doch für die Schulen falle dadurch vieles weg. Klassenarbeiten müssen ausfallen, Unterrichtseinheiten können nicht wie geplant zu Ende gebracht werden. Am heutigen Dienstag laufe der Unterricht allerdings noch normal bis zur letzten Stunde.