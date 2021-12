Die Fähren zwischen Konstanz und Meersburg fahren an Heiligabend und an Silvester sowie in der Zeit vom 25. Dezember bis 9. Januar nach einem Sonderfahrplan. Am 24. und am 31. Dezember fahren die Fähren laut Mitteilung der Stadtwerke tagsüber zwischen 8 und 17 Uhr in einem 20-Minuten-Takt.

In den Weihnachtsferien fährt die Fähre vom 25. Dezember bis 9. Januar werktags zwischen 7 und 20 Uhr etwa alle 20 Minuten; an den Feiertagen und am Wochenende gilt der 20-Minuten-Takt zwischen 8 und 20 Uhr. Die genauen Abfahrtszeiten gibt es im Internet unter der Adresse www.stadtwerke-konstanz.de/faehre.

Übrigens: Auch beim Katamaran wird über die Feiertage der Fahrplan reduziert. Zwischen dem 23. Dezember und dem 9. Januar fährt dieser nur noch im Zwei-Stunden-Takt zwischen Konstanz und Friedrichshafen. Mehr Informationen dazu.