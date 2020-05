von SK

Stadtwerke-Sprecher Christopher Pape erklärt in einer Pressemitteilung, dass die die Schiffe montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr wieder nach regulärem Fahrplan fahren, ebenso an Wochenenden und an Feiertagen zwischen 9 und 20 Uhr. In diesen Zeiträumen legt alle 15 Minuten eine Fähre im Staader Hafen ab.

Am späten Abend verkehrt alle 30 Minuten eine Fähre zwischen den beiden Bodenseeufern. In der Nacht gibt es stündlich eine Überfahrt. Der Fahrplan, der ab dem 29. Mai gilt, kann auf der Seite der Stadtwerke als PDF-Datei heruntergeladen werden. Hier geht es zum Download.