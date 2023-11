Dieser Fahrfehler geht richtig ins Geld! Ein 27-jähriger VW-Fahrer ist am Samstagabend, 25. November, aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf der Fürstenbergstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Gartenzaun eines Grundstücks gekracht. Doch der brachte das Auto nicht zum Stehen. Der VW riss einen Teil des Zaunes mit, das wiederum ein geparktes Auto streifte.

Erst an der Hecke zu einem Nachbargrundstück kam der 27-Jährige zum Stehen. Der junge Mann blieb unverletzt. Sein demoliertes Auto musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufenden Motorenöls war die Feuerwehr ebenfalls vor Ort. An den beiden Autos entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro, die Höhe des Schadens an Zäunen und Hecke sind noch nicht bekannt.