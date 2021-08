Konstanz vor 45 Minuten

Ab Donnerstag ist der Bahnübergang in Konstanz-Petershausen für den Autoverkehr gesperrt

Am Bahnübergang im Stadtteil Petershausen wird die Deutsche Bahn ab Donnerstag, 26. August, Bauarbeiten vornehmen. Bis in den September hinein können hier Autos die Gleise nicht passieren. Wie das Unternehmen mitteilt, könnte es für Anwohner in dieser Zeit zu Lärmbeeinträchtigungen kommen.