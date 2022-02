Der Konstanzer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 beschlossen, die Parkgebühren in der Stadt Konstanz zu erhöhen. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressenotiz schreibt, erfolge „die Umsetzung in dieser Woche“.

Rechtsrheinisch, in der Gebührenzone 2, werden damit die Gebühren von 0,50 Euro pro angefangene 30 Minuten auf einen Euro pro halbe Stunde erhöht. Linksrheinisch, in der Gebührenzone 1, werden die Gebühren von einem Sockelbetrag von einem Euro für die erste halbe Stunde auf zwei Euro für die erste halbe Stunde hochgesetzt. Danach gilt auch hier ein Euro je angefangene 30 Minuten. Die Höchstparkdauer der rechts- sowie linksrheinischen Parkplätze wird demnach auf zwei Stunden begrenzt.

Der Parkplatz Schänzle und der Parkplatz Bodenseeforum sind nicht von der Gebührenanpassung betroffen. Ebenso wenig die städtischen Parkplätze am Freibad Dingelsdorf und am Freibad Horn sowie dortige Parkplätze im nahen Umfeld. Hier wurden die Gebühren erst im vergangenen Jahr angepasst.