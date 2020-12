Direkt ab dem ersten Tag nach dem derzeit geltenden Lockdown, also dem 11. Januar, soll in Konstanz versuchsweise ein Seniorentaxi verkehren. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

„Es soll für Menschen über 60 als Alternative zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zur Verfügung stehen, denn ältere Menschen haben ein deutlich höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Sie können dann tagsüber für den Preis einer Busfahrkarte ein Ruftaxi nutzen und haben dadurch die Möglichkeit, sich durch die Vermeidung von Kontakten noch besser zu schützen. Der Gemeinderat hat für das Projekt 30.000 Euro bereitgestellt. Die Mittel werden in den Haushalt 2021 eingeplant.

Organisieren sollen das Senioren-Ruftaxi die Stadtwerke Konstanz, die mit dem Roten Arnold auch für den Nahverkehr im Stadtgebiet verantwortlich sind. Dafür sollen sie mit einem örtlichen Taxiunternehmen zusammenarbeiten. „Die Einzelheiten müssen noch geklärt werden“ so Stadtsprecher Ulrich Hilser. Die Stadt rechnet mit Kosten von bis zu 1000 Euro je Tag.

Dass das Senioren-Taxi nicht eher kommt, hat einen einfachen Grund: Während des Lockdowns in den Weihnachtsferien gehen die Stadtwerke von einer sehr geringen Nutzung der Busse und damit verbunden von einer geringen Ansteckungsgefahr aus. In der Gemeinderatssitzung am 28. Januar soll über den Testbetrieb berichtet und gegebenenfalls über eine Fortführung entschieden werden.