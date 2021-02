„Wir hoffen, dass damit diesen Betrieben ein Stück Existenzangst genommen wird. Tatsächlich stehen viele Friseure nach eigenen Aussagen durch die lange Schließung am Abgrund. Bis in den Dezember hinein durften sie noch unter großen Einschränkungen arbeiten. Statt 20 Kunden konnten beispielsweise nur noch zehn am Tag bedient werden. Zudem kamen Kosten für Einmalumhänge, Masken und Desinfektionsmittel hinzu“, so Petra Schlitt-Kuhnt, die Pressesprecherin der Handwerkskammer Konstanz.