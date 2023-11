Der Aachtalchor Bohlingen hatte jüngst gleich zwei Anlässe, die es in der festlich geschmückten Aachtalhalle zu feiern galt: Das Jubiläum 1250 Jahre Bohlingen sowie den 100. Geburtstag des Chors, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt. Mit einem großen Konzert ging der Festreigen um 17 Uhr los.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wieland Spur startete für die mehr als 200 Gäste ein kurzweiliges Programm. Auf der Bühne standen dabei laut Mitteilung nicht nur die Sänger des Aachtalchors, sondern auch ein Männer-Ensemble, das Lieder der „Comedian Harmonists“ präsentierte.

Günter Schnell stimmte demnach das Publikum mit interessanten Ansagen zu den jeweiligen Liedern ein, und weckte Neugierde und Vorfreude auf das nächste Lied. Auch Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler war zu Gast. In einer Ansprache bezeichnete er laut Mitteilung die Aufnahme der Frauen in den Chor als einen Meilenstein. Denn damit wurde 1972 die Gründung des gemischten Chors ermöglicht. Ortsvorsteher Stefan Dunaiski dankte, so die Mitteilung, im Namen der Gemeinde für die Teilnahme des Chores an öffentlichen Ereignissen, lobte den Zusammenhalt des Vereins und appellierte an das Publikum, sich selbst ehrenamtlich zu engagieren.

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung habe die Chor-Mitglieder mit einem Jubiläumsgeschenk überrascht: Eine Einladung nach Berlin. Anton Breyer erinnerte in seinem Grußwort an die einst nachbarschaftliche Verbindung des Bohlinger Chores mit den Chören der Höri unter dem ehemaligen Dirigenten Reinhold Armbruster. Als Anerkennung für das kulturelle Engagement ehrte er den Chor mit den Jubiläumsurkunden des Deutschen und Badischen Chorverbandes. Wieland Spur spannte den Bogen bis zur Gründung des Vereins 1920. Sein Dank galt Sylvia Tröndle, die seit 2007 den Chor leitet.