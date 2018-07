Für das Konstanzer Weinfest bricht ein neues Zeitalter an: Erstmals können Besucher nicht einfach so auf den Stephansplatz in der Altstadt gehen, um sich zu treffen und ein Glas Wein zu genießen. Wenn das Fest am Mittwoch beginnt, müssen sich die Gäste auf eine Überwachung am Einlass einrichten – und sie müssen zum ersten Mal in der Geschichte des Fests eine Gebühr bezahlen.

Drei Euro kostet der Bändel, der an allen vier Tagen bis Samstag gültig ist. Die Zählung der Besucher dient dazu, das von der Verwaltung gesetzte Limit von 8000 Personen auf dem Platz einzuhalten. Und die Gebühr soll die gestiegenen Kosten für die Sicherheit teils abdecken.

Warum müssen Bändel und Eintritt überhaupt sein?

Die großen Veränderungen kommen nicht ohne Grund: In den Vorjahren war es auf dem Platz zeitweise zu drangvoller Enge gekommen. Mit dem neuen Konzept sollen nun die Sicherheitslücken geschlossen werden. Gleichzeitig wollen die neuen Veranstalter Jörg Dudy und Nikolas Brinkschulte, die die Nachfolge von Stefan Müller angetreten haben, den gemütlichen Festcharakter erhalten.

Trotz des gestiegenen Aufwands freuen sich die neuen Veranstalter auf das Konstanzer Weinfest (von links): Jörg Dudy (links), Nikolas Brinkschulte und Kristina Dudy. | Bild: Scherrer, Aurelia

Das sei eine große Herausforderung, sind sich die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Weinfest GbR einig. „Der erste Abend wird spannend“, stellt Jörg Dudy fest. Dann erst werden die Veranstalter sehen, wie gut die bislang theoretisch erarbeiteten Grundlagen in der Praxis funktionieren, und an welchen Stellschrauben sie kurzfristig flexibel drehen müssen.

Wie kommen die Planer auf das Limit von 8000 Besuchern?

Grundlage ist ein rund 70-seitiges Sicherheitskonzept – was die Veranstalter nicht in Frage stellen, denn oberste Priorität habe die Sicherheit der Festbesucher und der Standbetreiber. „Es war und ist ein gutes Miteinander mit der Stadt“, so Nikolas Brinkschulte. Jörg Dudy ergänzt: „Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung unterstützen uns sehr. Ihnen ist viel daran gelegen, dass das Fest in dieser Form erhalten bleibt.“

Anja Risse, die Leiterin des Bürgeramtes, nennt ein Besucher-Limit von 8000 Personen: Zwei Menschen pro Quadratmeter sei die rechtliche Grundlage für die Berechnung, bei der aber nicht nur die zur Verfügung stehende Fläche, sondern auch die Notausgänge und damit die Möglichkeiten der sogenannten Entfluchtung einkalkuliert werden. „Notausgänge sind auf dem Stephansplatz kein Problem; es sind genügend vorhanden“, stellt Anja Risse fest. Auch sie ist gespannt auf das erste Mal, ist aber zuversichtlich, dass alles gut funktionieren werde, denn „die Veranstalter sind gut vorbereitet“.

Wo sind die Ein- und Ausgänge?

„Zu jeder Zeit müssen wir wissen, wie viele Leute auf dem Platz sind“, so Dudy. Das bedeutet: Sowohl an den Zu-, als auch an den Ausgängen werde gezählt, gleichzeitig aber auch – wie bei vielen Großveranstaltungen – Taschenkontrollen durchgeführt. Die Besucher gelangen über die Laube/Ecke Hotel Zeppelin sowie über die Wessenbergstraße bei der Stephanskirche auf das Festgelände. An der Kirche ist auch einer der Ausgänge; ein weiterer ist zur Münzgasse hin. Auf Absperr-Zäune können die Organisatoren weitgehend verzichten – außer zur Südseite hin, da der Gehweg für Passanten und Kunden der dortigen Geschäfte abgetrennt werde.

Sieht's drinnen denn auch anders als in den Jahren zuvor?

„Wir haben versucht, so wenig wie möglich in den Bestand einzugreifen, um die Auflagen zu erfüllen“, sagt Jörg Dudy: Das Weinfest, sowohl was das Programm als auch was die Standbetreiber anbelange, bleibe unangetastet. Wichtig ist den Veranstaltern auch, dass die Vereine weiterhin fester Bestandteil in der Standbetreiber-Riege bleiben. Zum einen seien sie unverzichtbar für den Charakter des Festes, zum anderen seien die Vereine auf diese Einnahmen angewiesen, um ihre Vereins- und vor allem die Jugendarbeit leisten zu können.

Warum kostet das Weinfest nochmal Eintritt?

Weil Sicherheit aber viel kostet, haben sich die Betreiber nach eigenen Worten dafür entscheiden, den Mehraufwand nicht auf die Standbetreiber, sondern auch die Gäste umzulegen. Sie müssen vor dem Besuch ein verplombtes Textilband kaufen – was im Vorfeld bereits zu erheblichen Diskussionen geführt hatte. Jörg Dudy glaubt, dass die Bürger seinen Schritt inzwischen akzeptieren. Wer jeden Abend komme, zahle gerade einmal 75 Cent pro Besuch. Zugleich haben Jörg Dudy und Nikolas Brinkschule den Preis für das Weinfest-Glas – der Kauf ist freiwillig – von drei Euro auf 2,50 Euro gesenkt.

Was, wann, wo Das Konstanzer Weinfest findet vom Mittwoch, 25. bis zum 28. Juli auf dem Stephansplatz statt. Das Textilarmband kostet drei Euro und ist alle Festtage gültig. Im Vorverkauf ist es bei der Tourist-Information am Konstanzer Hauptbahnhof erhältlich.

Das Programm Mittwoch, 25. Juli: 16 Uhr Festbeginn; 18 Uhr offizielle Eröffnung mit Landrat Frank Hämmerle, Oberbürgermeister Uli Burchardt, Nese Erikli, Landtagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen, Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Megerle, anschließend spielt der Musikverein Wollmatingen Donnerstag, 26. Juli: 16 Uhr Festbeginn, abends spielt die Blaskapelle Polka Cabana Freitag, 27. Juli: 16 Uhr Festbeginn, abends Froschenkapelle Radolfzell Samstag, 28. Juli: 13 bis 17 Uhr Kindernachmittag (Zutritt auch ohne Eintrittsband) und abends Konzert von Papi’s Pumpels.

