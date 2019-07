von Kirsten Astor

Durch sechs Länder ist sie gereist, in der Dunkelheit, ohne Essen und Trinken. Angst. Lujain, 17 Jahre, sitzt in der kaufmännischen Wessenbergschule in Konstanz und erzählt von ihrer Vergangenheit im syrischen Damaskus, ihrer Heimat, die sie vor drei Jahren verlassen musste.

Die 17-jährige Lujain aus Damaskus fühlt sich inzwischen in Konstanz wohl. | Bild: Privat

Heute hat sie ein neues Ziel vor Augen: Lujain möchte den Realschulabschluss erreichen. Doch zunächst muss sie den Hauptschulabschluss schaffen und besucht dafür die VAB-A-Klasse der Wessenbergschule. Hier werden Flüchtlinge oder andere junge Menschen aus fremden Ländern darauf vorbereitet (siehe Infotext am Ende des Artikels).

Schüler mit unterschiedlicher Vorbildung

Und das ist gar nicht so einfach: In der VAB-A-Klasse der Wessenbergschule sitzen 19 Schüler, die alle sehr unterschiedliche Vorbildung aufweisen. „Manche hatten in ihrem Land alle Fächer auf Englisch, andere können diese Sprache nur sehr wenig“, sagt Klassenlehrerin Antonia Olario. Deshalb ist sie stolz auf auf das diesjährige Resultat: „Rund 80 Prozent meiner Klasse schaffte den Hauptschulabschluss.“

Die Lehrerin spricht voller Hochachtung von ihren Schützlingen, die trotz ihrer unterschiedlichen Kulturen eine „ganz tolle, süße Gruppe“ bildeten. „Mit kleinen Ausnahmen sind alle sehr motiviert“, sagt Olario. Ihre Schüler bemühten sich auch in der Freizeit, Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen.

Yahya ist 18 Jahre alt und kommt aus Syrien. | Bild: Privat

Dazu gehört der 18-jährige Yahya aus Syrien. Wann er in Deutschland ankam, weiß er ganz genau: „Am 15. September 2015“, berichtet er. „Der Anfang hier war schwer, ich habe nichts verstanden, mir aber nach der Schule im Internet selbst Deutsch beigebracht“, erzählt Yahya, der in Singen lebt und in einem Konstanzer Café arbeitet. „Dort habe ich viele nette Leute kennengelernt, die ich auch nach der Arbeit treffe“, so der Wessenbergschüler. Auch er hat ein klares Ziel vor Augen: Nach dem Hauptschulabschluss will er die zweijährige Berufsfachschule besuchen und in die medizinische Richtung gehen.

Deutschlernen in der O-Klasse

Ganz so weit sind die Schüler von Simone Heller noch nicht. Sie ist die Klassenlehrerin der VAB-O-Klasse der Wessenbergschule, der Vorstufe zur VAB-A. Momentan unterrichtet Heller 16 Schüler aus Syrien, Afghanistan, Kroatien und afrikanischen Ländern. Die O-Klasse ist hauptsächlich zum Deutschlernen gedacht. „Die Heterogenität ist bei mir noch größer“, sagt Simone Heller. „Manche Jugendliche sind gerade so alphabetisiert, andere besuchten in ihrer Heimat schon zehn Jahre lang ein Gymnasium.“

Der 18-jährige Kadar kam 2016 aus Somalia nach Deutschland. | Bild: Kirsten Astor

Einer ihrer Schüler ist der 18-jährige Kadar aus Somalia. Mit 14 Jahren verließ er seine Heimat, kam nach Libyen und landete im Gefängnis, dann erreichte er Deutschland. Ganz allein. „Es war schwer ohne meine Familie, aber durch das Fußballspielen habe ich deutsche Jungs kennengelernt“, erzählt Kadar. „Jetzt bin ich glücklich, dass ich ihnen auch antworten kann.“ In die Schule gehe er auch gern.

„Erstmal Lernen lernen“

Obwohl die meisten fleißig sind, kämpft Simone Heller mit einem Problem: „Nicht alle sehen ein, warum sie auch in anderen Fächern lernen sollen, obwohl am Ende nur die Deutschprüfung steht“, sagt sie. Marco Junge, zuständig für VAB an der Radolfzeller Mettnau-Schule, macht folgende Erfahrung: „Einige Schüler müssen erstmal Lernen lernen und stoßen immer wieder an ihre Grenzen.“ Trotzdem seien die meisten sehr lernwillig.

Marcus Kreickmann, Abteilungsleiter am Berufsschulzentrum Radolfzell, sieht es ähnlich: „Der VAB-Unterricht läuft zu unserer Zufriedenheit. Die Bandbreite von Fleiß und Aufmerksamkeit ist ähnlich wie in den anderen Klassen. Oft bestimmt aber die ungeklärte Situation, ob die Schüler in Deutschland bleiben dürfen oder nicht, den Alltag mit.“ Ursula Vent-Schmidt, Abteilungsleiterin am Stockacher Berufsschulzentrum, betont: „Bei solch großer Heterogenität sind die Unterstützung durch die Schulsozialarbeiterinnen, das Einfordern von Regeln und viele Gespräche wichtig.“

„Mädchen willig und fleißig“

Elke Hornstein von der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz hat Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausgemacht: „Pauschal kann man sagen, dass die Mädchen willig und fleißig sind. Bei den Jungs sind manche sprachlich noch nicht in der Lage, eine VAB zu besuchen, andere übernehmen aufgrund ihrer vorhandenen Sprachkenntnisse die Rolle des Übersetzers in der Familie und denken, dass sie nichts mehr lernen müssen.“

Auch ihre Kollegin Daniela Jarde zeichnet ein differenziertes Bild: „Wir haben in den vergangenen drei Jahren viele Schüler in die Ausbildung, auf weiterführende Schulen oder in die Arbeit gebracht. Viele von ihnen sprechen nahezu fehlerfreies Deutsch. Aber es bleibt auch ein Rest: Schüler, die vor lauter Problemen oder Traumata kaum lernen können oder die schlecht schlafen, weil sie kein eigenes Zimmer haben. Schüler, die morgens die Seite im Buch nicht finden, mit der gerade gearbeitet wird.“

„Ich will mich integrieren“

Einen ganz besonderen Weg ging der 22-jährige Obaid Sardarzai aus Afghanistan. Er kam 2015 allein nach Deutschland. „Das war sehr gefährlich, in der Türkei und im Iran wurde auf uns geschossen. Ich dachte jede Minute: Jetzt leben wir gleich nicht mehr“, berichtet der junge Mann.

Doch er überlebte und nutzte seine Chance: In nur vier Jahren in Deutschland arbeitete er in einem Restaurant, belegte Sprachkurse, schaffte den Hauptschulabschluss und beendete nun die Ausbildung zum Einzelhandelsverkäufer – und nebenbei machte er noch den Führerschein. Der Afghane weiß, warum es bei ihm klappt: „Ohne Fleiß und Motivation kommt man nicht weiter. Ich will mich integrieren und nicht vom Staat abhängen“, sagt Obaid.