Unsere Autorin hat sich vor Ort umgehört und sowohl positive als auch negative Rückmeldungen bekommen. Das Stimmungsbild zeigt: Da ist noch Luft nach oben.

Stephan Grumbt, Behindertenbeauftragter der Stadt Konstanz, kann dem Sicherheitskonzept eine positive Seite abgewinnen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Stephan Grumbt:"Die Sicherheitsauflagen sind der Entwicklung geschuldet. Die Besucher werden sich daran gewöhnen. Positiv: Keiner schiebt mehr sein Rad über den Festplatz. Das allein ist schon ein Gewinn."

Standbetreiber Marcus Nabholz findet, dass beim neuen Sicherheitskonzept etwas übertrieben wurde. | Bild: Scherrer, Aurelia

Marcus Nabholz:"Es lag an dem Wetter, das es nicht ganz so voll war, nicht an den Sicherheitsmaßnahmen. Obwohl ich die ganzen Auflagen und Maßnahmen fragwürdig finde. Da wird Geld zum Fenster rausgeschmissen. 100prozentige Sicherheit gibt es nicht. Das ist eine Hysterie, die da veranstaltet wird – und inzwischen ist es auch ein Geschäft. Was schlecht ist: Die Laufkundschaft fehlt."

Peter Schuck aus Konstanz sieht die Entwicklung des Weinfests hingegen kritischer. | Bild: Scherrer, Aurelia

Peter Schuck: "Der Zaun ist nicht charming, aber das nimmt man in Kauf. Jedoch Eintritt verlangen für ein Nachbarschaftsfest, das ist vollkommen daneben. Der Gehweg für Passanten ist zu schmal, da kommt man nicht mit dem Rad im Gegenverkehr durch. Visuell ist das eine Provokation, wenn man sieht, den Weg hätte man locker noch um zwei Meter verbreitern können."

Simon Schafheitle aus Konstanz hatte erst Befürchtungen, die sich für ihn nicht bewahrheitet haben. Dennoch sieht er Verbesserungpotential. | Bild: Scherrer, Aurelia

Simon Schafheitle: "Trotz des Trubels im Vorfeld: Am Feeling hat sich gar nichts geändert. Ich hatte schon befürchtet, man wäre wie am Schmutzigen Dunschtig so wie in einem Käfig fühlen würde, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Ich würde mir nur wünschen, dass die Verantwortungsträger in Konstanz mutiger agieren würden. In anderen Städten sind die Auflagen nicht so hoch."

Ein weiterer Standbetreiber, Marcus Glöckler, vermisst hingegen die Laufkundschaft, die mit dem neuen Sicherheitskonzept nicht mehr spontan über das Festgelände laufen können. | Bild: Scherrer, Aurelia

Marcus Glöckler: "Wir haben lediglich die Hälfte des Vorjahresumsatzes erreicht. Ich schiebe es auf das Wetter. Allerdings fehlen definitiv diejenige, die einfach mal über den Platz flanieren oder auf dem Heimweg von der Arbeit noch eben einen Abstecher machen, um etwas zu essen."

Andrea Kegel aus Dingelsdorf findet, dass man sich vom Meersburger Weinfest etwas abgucken könnte. | Bild: Scherrer, Aurelia

Andrea Kegel: "Das Bändelgedöns braucht es nicht. In Meersburg kauft man ein Glas und mit dem kommt man auf das Fest. Bei den Betonpollern denkt man eher an Böses, aber wenn man erst auf dem Festplatz ist, dann ist es so schön wie immer."

Auch er ist kein Fan der Bändel am Handgelenk, die man nach dem Bezahlen der Sicherheitsgebühr ausgehändigt bekam: Paul Hipsagh aus Kreuzlingen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Paul Hipsagh: "Die Bändel finde ich suboptimal. Bei der Arbeit kann man sie nicht tragen. Besser wäre es, wenn man sie auf- und zuziehen können. Die paar wenigen, welche die Bändel weitergeben, was solls."

Standbetreiber Andreas Fritz zieht ein positives Resümee. | Bild: Scherrer, Aurelia

Andreas Fritz: "Aufgrund der Hitze ist der Umsatz ein bisschen geringer, aber ansonsten war es ein super Fest. Aufgrund der neuen Maßnahmen kommt jetzt die Zielgruppe der Wein affinen Leute. Die Selektion tut dem Weinfest gut."

Wolfgang Geser, Wein-Standbetreiber, ist zufrieden mit dem diesjährigen Fest, kann aber den Unmut seiner Kollegen an den Essens-Ständen gut nachvollziehen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Wolfgang Geser: "Bei uns hat es funktioniert; das Geschäft lief. All jene aber, die Essen anbieten, hatten es schwer, denn aufgrund des Eintritts fehlt die Laufkundschaft. Jene, die nach Feierabend noch eben etwas essen und kurz ein Viertele trinken, die blieben weg."

Hans Leib, ebenfalls Standbetreiber, möchte hingegen zukünftig nicht mehr am Weinfest teilnehmen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Hans Leib: "Essen ist schlecht gelaufen, und das ist nicht dem Wetter geschuldet. Der Hitzesommer 2003 war einer der besten Weinfestjahre. Die Laufkundschaft fehlt. Zudem hat sich das Publikum verjüngt; die können mit Fischknusperle nichts anfangen. Für mich war es das letzte Weinfest. Nach 40 Jahren ist es jetzt für uns vorbei."

