Vor knapp einem Jahr rief die Universität Konstanz zum Filmwettbewerb Visit My Campus auf. Aktuelle oder frühere Studierende sollten dabei ihre ganz eigene Perspektiven auf die Uni filmisch erzählen. Die Redaktion hat die Teilnehmer um ihre Sicht auf die Stadt und ihre Universität gebeten. Vier von ihnen – darunter die beiden Gewinner des Jury- und des Publikumspreises – haben sich geäußert:

Niklas Knezevic - Gewinner des Publikumspreises für den Film "Mach die Uni zu deiner Uni"

Niklas Knezevic. Bild: privat

"Als ich nach Konstanz gezogen bin, kannte ich niemanden. Ich habe nach Studienorten geschaut, bei denen ich auf mich alleine gestellt war, aber die Familie in erreichbarer Nähe blieb. Konstanz war in dieser Hinsicht ein 'Kompromiss'. Ich bin zwar für das Studium gekommen, aber der Leute wegen geblieben. Darüber hinaus habe ich schnell gesehen, dass man mit seiner Art, innerlich wie äußerlich, maßgeblich beeinflussen kann, in welche Richtungen man tendiert. Das macht für mich den Campus auch aus, das Foyer ist dieser Nexus, um den man nicht herumkommt, das ist großartig. Man sieht Leute wieder, läuft ihnen in der Uni oder auch in der Stadt über den Weg, es wirkt persönlich und nah. Das geht so weit, dass ich meine Zeit in Konstanz nicht 'absitze' wie manche Studierenden, die hier unbedingt wegwollen. Das macht für mich wenig Sinn, ich bleibe doch nicht an einem Platz, der mir nicht gefällt. Ich finde es schön genug, hier auch noch etwas Zeit über das Studium hinaus verbringen zu können. Natürlich ist die Stadt nicht perfekt – mein Praktikum habe ich in Hamburg absolviert und da habe ich viele andere Perspektiven auf eine Stadt kennenlernen dürfen. In Konstanz hat man quasi eine Vorauswahl der Präferenzen bereits für einen getroffen.

Ich bin gerade aus dem Praktikum gekommen, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass der Wettbewerb noch läuft. Ich musste innerhalb von wenigen Tagen den Film konzipieren und in seiner Gänze umsetzen. Er fasst somit ein wenig zusammen, was ich in den letzten Jahren in Konstanz erfahren durfte – Spontaneität bringt einen häufig in unverhofft gute Situationen. Die Idee für den Film ist meinem eigenen Voyeurismus geschuldet, da ich ein sehr selbstreflexiver Mensch bin und auch das Verhalten der anderen bemerke. Wieso also nicht fragen, was das Leben hier für die Menschen ausmacht? Mein Ziel war, diese Frage sowohl in Bild als auch in Sprache nicht zu beantworten aber ein wenig für die Menschen offenzulegen."

Patrick Doodt - Gewinner des Jury-Preises für den Film "Visit My Campus"

Patrick Doodt. Bild: privat

"Die Idee für 'Visit My Campus' entstand aus der Frage: Warum sollte jemand Konstanz und die Uni besuchen kommen? Da ich selbst nach Konstanz für meinen Master gezogen bin, war es eine häufige Frage meiner Freunde und Familie zuhause, warum ich aus dem Ruhrgebiet so weit wegziehen würde und jeder, der mich bisher besucht hat, sagte bei der Ankunft: 'Okay, jetzt verstehe ich's.' Wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue, scheint es, als wäre meine Zeit an der Uni vom ersten Tag mit der anfänglichen Orientierungslosigkeit über den Uni-Alltag mit den neuen Freunden und der Verteidigung meiner Masterarbeit am letzten Tag in einem Augenblick vorbeigeflogen. Für mich wurde die Zeit hier zum Grund, mich in Konstanz niederzulassen, da ich während meines Philosophie-Studiums mein eigenes persönliches Warum gefunden habe.

Das hängt damit zusammen, was ich in meinem Leben nach der Uni machen will, da sich die Möglichkeit entwickelt hat, dass ich jetzt hauptberuflich meiner Leidenschaft für Videos nachgehen kann. Für das Video selbst hatte ich sogar noch den Clip vom ersten Tag an der Uni. Auch einiges an Film-Material während meiner Zeit hier, zum Beispiel die Couch-Aktion auf der Fahrradbrücke oder den Ausschnitt vom Feuerwerk. Zum Ende des Videos sieht man mich, wie ich versuche, meine Masterarbeit zu schreiben und meinen Kopf auf das Keyboard drücke. Der Rest wurde für das Projekt nachgestellt, um die Geschichte zu erzählen. Jeder hat natürlich seine eigenen Gründe, in Konstanz zu bleiben oder nicht. Aber mit 'Visit my Campus' wollte ich meinen Freunde zuhause und den Zuschauern zeigen, wie das Leben in Konstanz war (oder ist), um sie einzuladen, vorbeizukommen und eventuell ein eigenes persönliches 'Warum' zu finden."

Sophia Cecco - Teilnehmerin mit dem Film "Of Love and Education"

Sophia Cecco. Bild: privat

"Warum Konstanz? Bei mir war es tatsächlich Zufall. Mein Ziel war immer in den Norden Deutschlands zu ziehen, aber inzwischen bin ich froh, dass es mich an dieses schöne Fleckchen am Bodensee verschlagen hat. Über die Jahre ist Konstanz zu einer zweiten Heimat geworden. Der Grund sind die Leute, mit denen ich die letzten fünf Jahre verbringen durfte, die auch nach und nach zu einer Ersatz-Familie geworden sind. All das war für mich etwas, das ich in einen Film packen wollte, der mein individuelles Erlebnis mit der Stadt und der Uni Konstanz vermittelt. Die Studienjahre können, wenn man sie nutzt, eine fantastische Zeit sein. Weg von zuhause, neue Leute und unendlich viele Eindrücke die einen zu Beginn schnell überwältigen können. In diesem Wirbel aus Vorlesungen, Wohnungssuche und Rechnungen zahlen (der Fluch des Erwachsenseins) waren für mich immer wieder die Momente entscheidend, die ich mit meinen Freunden zusammen verbracht habe. Auch wenn die Zusammensetzung sich immerzu verändert und ich selbst inzwischen nicht mehr in Konstanz lebe, bleiben die Freundschaften bestehen.

Als es darum ging, wie ich meine Erlebnisse umsetzen möchte, war mein Studium auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Da bei Literatur-Kunst-Medien der (teils unfreiwillige) Film- und Serien-Konsum in die Höhe schoss, stellte ich irgendwann fest, dass das deutsche Hochschulsystem und das Leben als Student thematisch kaum zu finden ist. Das war der erste Funke, der in Kombination mit diversen WG-Abenden und Partys immer mehr Form annahm. Die Idee der Übertragung der eigenen Erfahrungen in eine potenzielle Mini-Serie bekam dann mit dem 50-jährigen Jubiläum der Uni ihren finalen Touch. Die Uni, in den 60er-Jahren als Reform-Uni gegründet, bot den perfekten Rahmen um das Campusleben zu inszenieren. Die Vorteile eines Campus, an dem alle Studiengänge zusammentreffen und sich gegenseitig positiv beeinflussen können, hab ich selbst gerade im Uni-Theater erlebt. Da das Setting in die 60er gelegt wurde, konnte das Leben in der WG, die sexuelle Revolution und die freie Liebe nicht fehlen."

Frederike Jäger - Teilnehmerin mit dem Film "Vorwärts in die Vergangenheit"

Frederike Jäger. Bild: privat

"Ich bin am Bodensee groß geworden, daher war es für mich irgendwie klar, dass ich in Konstanz studieren werden. Nicht nur der See überzeugt landschaftlich; die Universität hat auch einiges zu bieten. Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt, ich wollte nur irgendwann raus in die Welt, weshalb ich inzwischen in München gelandet bin. Einen Imagefilm wollte ich aber nicht drehen, trotz des Sees und der tollen Lage der Uni. Stattdessen habe ich mir überlegt, einen ganz kleinen Rückblick und Ausblick in die Vergangenheit der Universität zu gestalten. Erst vor Kurzem ist die Uni 50 Jahre alt geworden. Darauf wollte ich noch mal Bezug nehmen. Aber auch auf die neue Bibliothek, auf die die Uni zurecht stolz ist. Trotz der doch noch recht jungen Geschichte, hat sich einiges an der Hochschule und in der Bildung sowie Forschung getan. Mit einem kleinen Augenzwinkern wollte ich das in meinem Film aufzeigen. Die Frage blieb nur, wie das realisiert werden kann?

Die Lösung stand im Regal von meinem Bruder. Als ich bei ihm zum Essen eingeladen war, sah ich den Lego DeLorean aus 'Zurück in die Zukunft'. Dieses Bau-Set von Lego ist recht wertvoll, weshalb es einiges an Überzeugungskunst brauchte, ihn dazu zu bringen, es mir auszuleihen. Zumal er mich doch recht gut kennt, und weiß, dass ich bekannt dafür bin, Dinge aus Versehen kaputtzumachen. Am Ende ist dann aber doch alles gut gelaufen und es ist nichts zu Schaden gekommen – zum Glück. Mit Lego, durchsichtigem Bindfaden und Holzstäbchen bewaffnet, haben sich mein Freund und ich auf den Weg in die Uni gemacht, um dort zu drehen. In der Bibliothek auf dem Boden zu liegen, um mit einem Legoauto zu spielen, hat für einige Blicke gesorgt. Einer meiner damaligen Mitbewohner hat sich kaum getraut, Hallo zu sagen. Ich muss zugeben, dass es aber sehr viel Spaß gemacht hat, die Uni mal als Spielplatz zu sehen und das Kind in mir zum Lego spielen zu animieren. Die Uni sollte dieses Konzept aufnehmen und für stressige Prüfungsphasen als Entspannungstherapie anbieten."

Über den Wettbewerb Unter dem Motto "Zeig uns Deine Uni!" hat die Universtität Konstanz aktuelle und frühere Studierende sowie Mitarbeiter vor einem Jahr zum Filmwettbewerb Visit My Campus aufgerufen. Wie sie die Sicht auf die Hochschule filmisch erzählen wollten, war ihnen freigestellt. Neben der Auszeichnung für den besten Film aus Sicht der mit Professoren, Studierendenvertretern und Medienschaffenden besetzten Jury – hier gewann Patrick Doodt mit "Vist my Campus" – gab es auch einen Publikumspreis. Hier zählten die meisten Gefällt-mir-Angaben für die Filme auf dem YouTube-Kanal der Uni. Der Abstimmungszeitraum ist kürzlich abgelaufen, Niklas Knezeveic hat mit "Mach die uni zu deiner Uni" eine Wochenend-Überraschungsreise gewonnen.

