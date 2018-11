Erfüllt das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Stadt Konstanz seine Aufgaben ordnungsgemäß? Nein, befindet eine große Mehrheit der Fraktionen im Gemeinderat und fordert daher die Absetzung von Amtsleiterin Elisabeth Uhl. Nach SÜDKURIER-Informationen liegt der Stadtverwaltung ein von fast allen Fraktionen unterzeichneter Antrag vor, der auf einen tiefen Vertrauensbruch hindeutet.

Entzug der Amtsleitung nur dann, "wenn die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist"

Gemäß Paragraf 109 der Gemeindeordnung kann die Leitung der Prüfungsbehörde "einem Bediensteten nur durch Beschluss des Gemeinderats und nur dann entzogen werden, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist". Auf diesen Paragrafen stützt sich der fraktionsübergreifende Antrag.

Elisabeth Uhl wollte sich am Mittwoch nicht äußern und sich zunächst über den Inhalt des Antrags Klarheit verschaffen, ließ sie über das städtische Pressebüro mitteilen.

Über Absetzung wird nichtöffentlich entschieden

Erforderlich für die Absetzung vom Amt ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Weil es sich um eine Personalangelegenheit handelt, wird der Antrag nichtöffentlich behandelt. Anschließend entscheidet das Regierungspräsidium Freiburg, ob die Entscheidung rechtmäßig zustande kam.

Kritik an Uhls Amtsführung besteht seit Jahren – offenbar nicht nur seitens der Fraktionen

Über die Amtsleitung von Elisabeth Uhl herrscht seit längerer Zeit Unzufriedenheit. Und das nicht nur von den Gemeinderatsfraktionen, die eine Reihe von Versäumnissen ausmachen. Sondern auch innerhalb der Verwaltung, wie der SÜDKURIER erfahren hat.

Die Vorwürfe reichen weit: Sie blockiere durch ihre Arbeitsweise Vorgänge in der Stadt, heißt es hinter vorgehaltener Hand aus der Verwaltung. Zu häufig trete sie – auch öffentlich – mit Vorwürfen gegenüber Amtskollegen auf, ohne diese auf die Sachgrundlage eines Prüfungsberichts stützen zu können.

So war es im Juni dieses Jahres zu schweren Differenzen mit dem früheren Intendanten der Südwestdeutschen Philharmonie, Beat Fehlmann, gekommen. Er sah seine Arbeit "systematisch desavouiert durch Frau Uhl".

Konstanz Wirbel um Beat Fehlmann: Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie bittet die Stadt Konstanz, auf eine offizielle Verabschiedung zu verzichten Das könnte Sie auch interessieren

Damals ging es um einen Versicherungsbeitrag über 75.000 Euro, die von der Stadt für ihren Eigenbetrieb Philharmonie bezahlt worden war. Diese wertete das als Ertrag. Ein formaler Fehler, wie das RPA bemängelte, die Versicherungsleistung hätte als sogenannte durchlaufende Gelder an die Stadt weitergeleitet werden müssen.

Streit um korrekte Bilanzierung der Spitalstiftung

Im Jahr zuvor kam es zu Unstimmigkeiten zwischen RPA und der Leitung der Spitalstiftung. Elisabeth Uhl kritisierte damals, dass die Stiftung für das Klinikum Konstanz keinen ordnungsgemäßen Abschluss für das Jahr 2012, dem letzten vor der Fusion zum Gesundheitsverbund, vorgelegt hatte. Dies wäre jedoch laut Handelsgesetz vorgeschrieben gewesen.

Der damalige Stadtkämmerer Hartmut Rohloff bezeichnete diese Einschätzung als "Einzelmeinung des RPA". Auch Sozialbürgermeister Andreas Osner erklärte, dass ein solcher Abschluss "rechtlich nicht nötig sei" und er "keinen Mehrwert an Transparenz" bringe. Elisabeth Uhl kündigte darauf an, die Angelegenheit wegen der unterschiedlichen Auffassung an die Rechtsaufsichtsbehörde im Regierungspräsidium zu geben.

Die Sache mit der Prüfung des Haushalts von 2014

Den letzten Ausschlag für den jetzt erfolgten fraktionsübergreifenden Antrag für ihre Absetzung hat offenbar die Prüfung des Jahresabschlusses für den städtischen Haushalt 2014 gegeben. Er wurde im Februar 2017 durch den Haupt- und Finanzausschuss vorberaten und kurz darauf vom Gemeinderat aufgestellt. Dem RPA lagen die Unterlagen seit Beginn des Jahres 2017 vor, erklärt Walter Rügert, Sprecher der Stadtverwaltung.

Laut Gemeindeordnung hat das RPA den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten zu prüfen und dem Gemeinderat anschließend mit möglichen Anmerkungen als Schlussbericht vorzulegen. Erst am 25. Oktober dieses Jahres, also 21 Monate nach Erhalt der Unterlagen, teilte Uhl laut Rathaus-Sprecher Rügert der Kämmerei mit, "dass sie eine Jahresabschluss-Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für geboten halte" und hierfür die entsprechenden Mittel beantrage.

Absetzung würde keine Kündigung bedeuten

Hierüber sei laut Walter Rügert noch nicht entschieden worden, über laufende Prüfungsverfahren könne zudem keine Auskunft erteilt werden. In nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats soll Uhl indessen für ihr Vorgehen heftig kritisiert worden sein.

Eine Absetzung käme nicht einer Kündigung gleich. Als Beamtin würde Uhl beim Entzug der Amtsleitung versetzt. Das Landesbeamtengesetz sieht dabei vor, dass "die neue Tätigkeit aufgrund der Vorbildung oder Berufsausbildung (...) zumutbar und das Amt mit mindestens demselben Grundgehalt verbunden ist wie das bisherige Amt".