Konstanz Zwei junge Chöre der Münstermusik Konstanz gehören zu Deutschlands Besten  am Wochenende singen sie in Konstanz

Zwei junge Chöre der Münstermusik Konstanz gehören zu Deutschlands Besten – am Wochenende singen sie in Konstanz

Zwei Chöre der Münstermusik Konstanz stehen im Bundesfinale des Deutschen Chorwettbewerbs. Dabei setzten sie sich sogar gegen Chöre durch, die mit Musikstudenten bestückt sind. Am Wochenende sind die Chöre in Konstanz zu hören.

Ganz schön seltsam fand Karla dieses moderne Chorstück zunächst. "Ich dachte, wir singen richtig schräg, weil die Töne so nahe bei einander liegen", erinnert sich die Sängerin der Jugendkantorei an die ersten Proben von "Der Ölbaum spricht" von Knut Nystedt.

Cluster nennt sich ein solches Klanggebilde im Musikerjargon. Karla und ihre Chorkolleginnen entdeckten darin allmählich eine ziemlich tolle Sache. "Als wir mit allen Stimmen zusammen geprobt haben, haben wir gemerkt, wie schön es klingt", sagt Lilly.

Dass die jungen Sänger sich auch von schwierigen Stücken nicht abschrecken lassen, hat sich nun für sie ausgezahlt: Gleich zwei Ensembles aus Kindern und Jugendlichen der Konstanzer Münstermusik haben sich im November beim Landeschorwettbewerb in ihren Kategorien gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

Das Finale steigt im Mai

Nicht nur mit ihrer Interpretation von Nystedt, sondern auch mit einer Reihe weiterer Stücke aus verschiedenen Epochen konnten sie die Jury überzeugen. Im kommenden Mai dürfen die Jugendkantorei und Voicemix beim Bundesfinale des Deutschen Chorwettbewerbs in Freiburg antreten.

So richtig fassen können sie ihren Erfolg noch nicht. "Wir wussten, dass wir sehr gut vorbereitet sind und unbedingt gewinnen wollen", sagt Esther, die in beiden Ensembles angetreten ist. Aber das hervorragende Abschneiden sei dann für viele der Chormitglieder doch überwältigend gewesen.

Mit 22 von 25 Punkten trugen die 43 Sänger der Jugendkantorei in ihrer Altersgruppe von durchschnittlich 13 Jahren einen klaren Sieg davon. Das Ensemble Voicemix, bestehend aus den acht Stimmführerinnen der Jugendkantorei, verpasste mit 23,6 Punkten zwar ganz knapp den ersten Platz. Weil aber in einem anderen Bundesland kein Chor die für eine Weiterleitung nötigen 21 Punkte erreichte, darf Voicemix ebenfalls ins Bundesfinale.

Schüler gegen Musikstudenten

Die acht jungen Frauen, die alle noch zur Schule gehen, mussten sich beim Wettbewerb gegen Konkurrenten behaupten, die teilweise schon ein Musikstudium hinter sich haben. "Wir wollten ihnen zeigen, dass wir es auch können", sagt Laura.

Bis sie aber für den Wettbewerb gerüstet waren, mussten sich alle beim Proben mächtig ins Zeug legen. "Wir haben jede kleinste Stelle geprobt", sagt Leni. "Gefühlt haben wir alles 20 Mal wiederholt". Am Ende war Münstermusikdirektor Steffen Schreyer dann so zufrieden, wie es nur ganz selten vorkommt. "Eigentlich gibt es immer noch etwas zu feilen", so Schreyer. "Aber dieses Mal wusste ich kurz vor dem Wettbewerb gar nicht mehr, was wir noch besser machen könnten."

Aber wie kommt es, dass ausgerechnet die Kinder und Jugendlichen der Konstanzer Münstermusik so gut singen? Aus Sicht von Schreyer liegt es vor allem an der herausragenden Disziplin seiner Sängerinnen und Sänger. "Seit Jahren ist es selbstverständlich, dass in den Proben Ruhe herrscht. Das ist eine wichtige Voraussetzung", so Schreyer. Und natürlich spielt die regelmäßige Teilnahme an den Proben eine Rolle. "Wir kommen freiwillig, weil wir Spaß daran haben", sagt Jula. "Sonst würden wir es nicht machen."

Die Luzia-Konzerte

Wer sich selbst einen Eindruck von den erfolgreichen Sängern der Jugendkantorei und des Ensembles Voicemix der Münstermusik machen möchte, hat dazu bei den Luzia-Konzerten Gelegenheit. Zusammen mit Europäischen Vokalsolisten singen sie dort Klassiker der schwedischen Luzia-Tradition. Termine: 9. Dezember um 20 Uhr und 10. Dezember um 16 Uhr im Konstanzer Münster. Tickets im Vorverkauf gibt es bei Buchkultur Opitz, Telefon 07531/17777.