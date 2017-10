Konstanz Zwei brutale Überfälle rund um das Konstanzer Oktoberfest

Kurz vor Ende der Konstanzer Veranstaltung verlieren so manche Personen ganz offenbar die Nerven. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei laut einer Pressemeldung gegen sechs Personen, die am Sonntag, gegen 2.15 Uhr auf dem Oktoberfest einen 21-Jährigen geschlagen haben. Nach den Schilderungen des Geschädigten wurde er beim DRK-Zelt von einem der Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Danach schlugen mehrere Begleiter des Unbekannten auf den 21-Jährigen ein, der zu Boden ging und dort weiter geschlagen und getreten wurde. Dann flüchteten sie in Richtung Grenzübergang.



Auf dem Weg ins Klinikum traf der 21-Jährige nach seinen Schilderungen in der Luisenstraße auf zwei weitere junge Männer, von denen er ebenfalls ins Gesicht geschlagen und auf dem Boden liegend getreten wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 07531/995-0.

Auch am Montag ging es zur Sache

Schwere Verletzungen erlitt ein 31-Jähriger laut Polizeimeldung bei einer Auseinandersetzung am Montag, gegen 23.25 Uhr auf der Fußgängerbrücke vom Festgelände des Oktoberfests zur Bodanstraße. Der Mann und sein 24-jähriger Begleiter seien Zeugen zufolge von zwei Personen unvermittelt angegriffen und mit Fäusten traktiert worden.



Nachdem der 31-Jährige zu Boden gegangen war, habe ein Angreifer auf dessen Kopf eingetreten und ihm so schwere Verletzungen zugefügt, dass er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Geschehen wurde von vielen Zeugen beobachtet, welche die mutmaßlichen Täter beschreiben konnten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.