Nina Lämmel ist überzeugt von ihrer Berufswahl und hoch motiviert. Die 22-Jährige hat eine Qualifizierung zur Tagesmutter abgeschlossen und arbeitet derzeit als Kinderfrau in zwei Familien. Die Tätigkeit der Kinderfrau ist in Deutschland deutlich weniger üblich als die der Tagesmutter: Sie entspricht der einer „Nanny“ im angelsächsischen Raum, das heißt die betreuende Person kommt zu einer Familie nach Hause und kümmert sich dort um Kinder und Haushalt – das umgekehrte Modell zur Tagesmutter, die die Kinder in ihrem eigenem häuslichen Umfeld betreut.

Nina Lämmel will eine eigene Kindertagespflege aufbauen

Die junge Frau hat – auch, weil ihr der Beruf so viel Spaß macht – Größeres vor. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sigrid Vogel will sie eine Kindertagespflege eröffnen und sieben Betreuungsplätze anbieten. Ein Glücksfall für die Stadt, sollte man meinen.

Zunächst brauchen die Kolleginnen eine Wohnung

Die beiden Frauen haben trotzdem ein Problem: Es geht nicht richtig voran bei ihrem Projekt. Dabei haben beide ordentlich investiert, Zeit für die Planung ohnehin, aber auch Geld. Der Mann Sigrid Vogels hat eine Wohnung im Haus, in dem die Familie wohnt, gekauft. Diese wollen die Kolleginnen als Kindertagesstätte nutzen.

Für die Wohnung braucht es eine Nutzungsänderung

Das ist aber nicht ohne Weiteres möglich. Um die Wohnung zur Kita zu machen, ist ein Bauantrag auf Nutzungsänderung nötig. Beim Bauamt sei ihnen mitgeteilt worden, dass Wohnraum in Konstanz sehr knapp sei und es daher nicht sicher sei, dass das Amt der Nutzungsänderung zustimmen werde, berichtet Nina Lämmel. Zumindest sei der bürokratische Aufwand hoch: Zwei Stellplätze müssten sie nachweisen, obwohl voraussichtlich kein Elternpaar das Kind mit dem Auto in die Kita bringen werde.

Was die Behörde an Unterlagen verlangt

Zudem sollen sie dem Amt einen Lageplan, Bauzeichnung, und Baubeschreibung der Wohnung in sechsfacher Ausfertigung zukommen lassen – alles Unterlagen, die sich Nicht-Architekten kaum erschließen. Zwar haben die beiden Frauen durchaus das Gefühl, dass das Jugendamt sie unterstütze, doch auch hier sei der Prozess kompliziert. So habe jede der beiden einen anderen Sachbearbeiter, weil diese je nach Nachnamen zugeteilt werden. „Allein schon, einen Termin zu viert vereinbart zu bekommen, ist nicht einfach und verzögert alles“, erläutert Lämmel.

Ein Beginn zum 1. Januar wird vermutlich schwierig

Dabei ist die Nachfrage klar vorhanden: Ohne, dass sie Werbung gemacht hätten, haben die beiden Frauen bereits sieben Anfragen von Eltern. „Wir müssen den Eltern jetzt vermutlich absagen, weil wir nicht wie geplant am 1. Januar anfangen können“, sagt Lämmel.

Die Stadt sagt: Beide Ämter unterstützen die Existenzgründerinnen

Die Stadt sieht das anders. Die betroffenen Ämter können nicht bestätigen, dass hier unnötige Hürden aufgebaut worden seien. Wegen des hohen Bedarfs an Kindertagesbetreuung sei das Jugendamt sehr daran interessiert, Tagespflegepersonen bei der Umsetzung ihrer Ideen zur Schaffung von Betreuungsplätzen zu unterstützen, schreibt Mandy Krüger, Pressesprecherin bei der Stadt, auf Anfrage.

Einen Praxis-Nachweis braucht es auch

Voraussetzungen, um eine Tagespflege für Kleinkinder anzubieten, sei allerdings, dass die Betreuerinnen nach ihrer Qualifizierung mindestens ein Jahr im Vorfeld eine Tätigkeit in der Kindertagespflege ausgeübt hätten, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Auf diese Regelung reagieren die beiden Frauen ärgerlich. Nina Lämmels Arbeit als Kinderfrau werde anerkannt, bei Sigrid Vogel verlange das Jugendamt den Nachweis an Praxiserfahrung. „Der Vorschlag war, dass meine Kollegin jeweils stundenweise im Jugendhaus hospitiert“, berichtet Nina Lämmel und fügt an: „dabei hat die Arbeit in einem Jugendzentrum wenig mit Kinderbetreuung zu tun.“ Zudem sei Vogel vierfache Mutter und habe viel Erfahrung mit Kindern.

Konkrete Zusage erst, wenn alle Wohnungsunterlagen vorliegen

Dass die Nutzungsänderung nicht unbürokratisch vonstatten geht, gestehen die Ämter sogar ein. Die Gefahr, dass den Frauen die Umnutzung verweigert würde wegen der Zweckentfremdung von Wohnraum, sieht die Stadtverwaltung aber nicht, da die Stadt die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen unterstütze. Das Bauamt habe daher auch Hilfe bei der Erstellung der Antragsunterlagen angeboten. Ob die Wohnung wirklich für die Kindertagesstätte nutzbar sei, könne man aber erst endgültig sagen, wenn alle Unterlagen vorlägen. Es gehe auch um vorbeugenden Brandschutz oder gesundheitliche Aspekte. Bis die Genehmigung vorliege, könne es von der Antragstellung allerdings bis zu drei Monate dauern.

Die Tagesmütter hoffen nun auf einen Eröffnungstermin zum April

Für eine Eröffnung der Kindertagespflege zum 1. Januar wird es also tatsächlich knapp. Die Kolleginnen haben weiterhin vor, den Bauantrag zur Nutzungsänderung einzureichen – sobald sie alle Unterlagen zur Wohnung vorliegen haben. Nina Lämmel hat sich inzwischen darauf eingestellt, dass es auch April werden könnte, bis die Kindertagespflege eröffnet wird. Aber auch das wäre dann immerhin ein Anfang.