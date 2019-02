von SK

Mehrere Streifen rückten gegen 2.15 Uhr zu einer Gaststätte an der Byk-Gulden-Straße aus, nachdem dort zwei Personengruppen aus noch unklarer Ursache in Streit geraten waren. Bei der Auseinandersetzung soll auch ein Stuhl als Schlagwerkzeug zum Einsatz gekommen sein, erklärt die Polizei im Pressebericht.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort die bislang bekannten fünf Beteiligten der Auseinandersetzung und weitere Personen im Umfeld des Lokals an, die ebenfalls kontrolliert wurden. Dabei habe sich der mit rund zwei Promille betrunkene 30-Jährige gegenüber den Beamten völlig uneinsichtig und aggressiv gezeigt. Einen erteilten Platzverweis habe er ignoriert.

Zudem habe er versucht, die Fahrzeugtür eines Streifenfahrzeugs, in dem eine Person saß, zu öffnen, weshalb ihn die Beamten schließlich mitnahmen. Allerdings wehrte er sich dabei, schlug um sich und traf durch Fußtritte einen der Polizisten am Kopf, der dabei leicht verletzt wurde. Mit vereinten Kräften sei es gelungen, den Mann zur Wache zu bringen, wo er Blut abgeben und die restliche Nacht in der Zelle verbringen durfte.

Zufallstreffer: Eine betrunkene Autofahrerin

Während die Polizisten bei der Gaststätte waren, fiel ihnen außerdem eine 24-jährige Autofahrerin auf, die gerade vom Parkplatz ausfahren wollte. Bei ihrer Kontrolle stellte sich heraus, dass sie mit rund 1,2 Promille alkoholisiert war. Sie durfte ebenfalls zur Blutentnahme und ihren Führerschein abgeben. Weil sie nicht im Bundesgebiet wohnt, musste sie 1000 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen.