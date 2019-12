Den Abschluss des Restaurantbesuchs hatten sich Christian Dohrn und seine Frau sowie ein befreundetes Ehepaar anders vorgestellt. Am Samstag besuchen die zwei Paare die Terrasse des Konzils, es ist ein lauer Dezembernachmittag im Weihnachtstauwetter. Alle vier bestellen Getränke, genießen das milde Klima und möchten, als sie gezahlt haben, noch kurz die Toilette aufsuchen.

Plötzlich steht ein Security-Mitarbeiter im Weg

Das allerdings gelingt ihnen nicht. Ein Mitarbeiter einer Security-Firma stellt sich ihnen in den Weg und teilt ihnen mit, dass Gästen der Terrasse ein Besuch der Restaurant-Toilette nicht gestattet sei. So beschreibt es Christian Dohrn: „Da stand ein Schrank, an dem man nicht vorbei kam.“

Dohrn besteht auf sein Recht

Daraufhin habe er den Wunsch geäußert, den Geschäftsführer zu sprechen, sagt Dohrn. Ein Mann erscheint, den Dohrn als Leiter der Security-Mannschaft ausmacht, ganz sicher könne er das aber nicht sagen. Der Mann beteuert, er habe klare Anweisung, niemanden von der Terrasse hineinzulassen. Als Dohrn weiterhin auf dem Recht, die Toilette benutzen zu dürfen, beharrt, lässt der mutmaßliche Sicherheitschef ihn und die beiden Frauen schließlich durch, allerdings „erst nach einer Viertelstunde Diskussion“.

Warum die Security vor dem Konzil steht

Konzilwirt Manfred Hölzl klärt die Situation im Nachhinein auf. Er bestätigt, dass die Firma Sicherheit am See jeweils samstags einen Mitarbeiter stelle, der die Aufgabe habe, den Zugang zum Konzil zu überwachen. Der Security-Mitarbeiter sei nur samstags im Dienst, weil an diesem Tag immer wieder Betrunkene vom Weihnachtsmarkt kämen und ins Konzil wollten. „Es ist außerdem eigens ein WC-Wagen in der Nähe aufgestellt worden, um den Druck vom Konzil zu nehmen“, sagt Hölzl auf Nachfrage.

Das sind die Anweisungen

Der Sicherheitsmitarbeiter habe klare Anweisung gehabt, die ankommenden Besucher zu befragen und zu leiten, erläutert Hölzl. Es gehe darum, den Zustrom zum Restaurant zu steuern, damit die Toilettenanlage den Andrang verarbeiten könne. Außerdem solle er alkoholisierten Weihnachtsmarktbesuchern den Zutritt zum Restaurant verwehren.

Der Konzilwirt bittet um Entschuldigung

Dass dies im Falle von Christian Dohrn und seinen Begleitern nicht gelungen ist, bestreitet Manfred Hölzl nicht. Durch die frühlingshafte Witterung sei der Weihnachtsmarkt rund ums Konzil massiv überlaufen gewesen, es hätten fast chaotische Verhältnisse geherrscht. Für den Vorfall, den die vier Terrassenbesucher erlebten, möchte sich Hölzl entschuldigen. „Es ist doch keine Frage, dass man auf die Toilette gelassen wird“, macht Hölzl auf Nachfrage klar und ergänzt: „Als bürgerliches Konstanzer Haus ist es uns immer wichtig, offen und hilfsbereit zu sein“.