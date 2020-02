von Julia Leiber

Mit einem heftigen Türklopfen fing es am 16. Februar 2018 an. Dann folgte eine handfeste körperliche Auseinandersetzung: Das Amtsgericht Konstanz verhandelte den Fall wegen gefährlicher Körperverletzung, bei dem zwei Männer verurteilt wurden. Bei einem weiteren jungen Angeklagten, der sich in Ausbildung befindet, wurde das Verfahren eingestellt.

Die drei Männer wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Während der Verhandlung zeigten sich die Männer sichtlich nervös. Da das Geschehene schon fast zwei Jahre zurückliegt, fiel es ihnen oft schwer, ihre Sicht auf die Tat detailgetreu zu schildern.

Ein lautstarker Auftritt führt zu Streit

Der 35-Jährige suchte die Wohnung des zu dem Zeitpunkt 28-jährigen Angeklagten auf. Er ist der Sohn der Vermieterin. Die beiden anderen Angeklagten waren zum Tatzeitpunkt 20 und 25 Jahre alt.

Die 20- und 25-jährigen Männer übernachteten bei dem 28-Jährigen. Sie wurden gegen 11.15 Uhr von lautstarken Geräuschen an der Wohnungstür geweckt. Der 35-Jährige war in Begleitung eines weiteren Mannes und hämmerte gegen die Wohnungstür. Im Zeugenstand erzählte der 35-Jährige nüchtern und emotionslos, dass er sich Gehör verschaffen wollte.

Der 28-Jährige habe laut dem Sohn der Vermieterin die Miete nicht rechtzeitig bezahlt. Die Wohnung sei in einem herunter gekommenen Zustand gewesen, sagte der 35-Jährige im Zeugenstand. Eine Sachbeschädigung liege daher ebenfalls vor.

Laut der drei Angeklagten wurden sie von ihm mit einem Küchenmesser bedroht. Daher wollten sie sich verteidigen. Im Zeugenstand sagt der 35-Jährige aus, dass er kein Messer dabei hatte. Dieses wurde von der Polizei auch nicht gefunden. Somit wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt.

Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten

Aus dem Streit entwickelte sich vor der Tür eine handfeste Auseinandersetzung. Der 28-Jährige wehrte sich nach eigener Aussage mit einer Holzlatte, woraufhin der 35-Jährige ihn in den Unterleib getreten habe. Durch den Tritt sei er zu Boden gefallen und die Tür zerstört gewesen.

Daraufhin schlug der 25-jährige Angeklagte auf den 35-Jährigen ein. Dieser erlitt laut Bericht des Klinikums eine Fingerprellung, verstauchte Ellenbogen und Schürfwunden an beiden Händen.

Die Schlägerei verlagerte sich dann von der Haustür in den Hausgang und schließlich nach draußen, woraufhin der 35-Jährige flüchtete. Der jüngste Angeklagte hielt sich bei der Auseinandersetzung sowohl im Haus als auch draußen zurück. Er rief die Polizei.

Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Bedrohung des 35-Jährigen an der Wohnungstür für die drei Männer eine Notlage darstellte und sie aus Notwehr handelten.

Drei unterschiedliche Urteile

Für die drei Beschuldigten wurden drei verschiedene Urteile ausgesprochen. Die Auflage gegen den damals 20-Jährigen wird eingestellt. Der Richter begründet dies wie folgt: „Sie waren eine Randfigur im Geschehen.“ Auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe muss der junge Mann gemeinnützige Arbeit im Umfang von 40 Stunden leisten.

Nach der Urteilsverkündung sah er zu seiner Gerichtshelferin und lächelte. Er sei mit dem Urteil sehr zufrieden, da er wenig in der Ausbildung verdiene und die Strafe gerne in Form von Arbeit ableiste, sagte er.

Geringe Verletzungen wirken sich milde auf das Urteil aus

Die beiden anderen Angeklagten wurden der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. „Das Urteil ist das absolute Minimum, das das Gericht in diesem Fall verhängen kann“, sagte der Amtsrichter. Der Richter folgte in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin.

Der heute 26-Jährige und 29-Jährige hätten ihre Taten eingeräumt und an jenem 16. Februar 2018 spontan gehandelt, urteilte der Richter. Die geringen Verletzungsfolgen hatten positiven Einfluss auf das Urteil.

Höhe der Geldstrafe richtet sich nach Einkommen

Da der 29-jährige Angeklagte nicht vorbestraft ist, wurde eine Geldstrafe mit 90 Tagessätzen in Höhe von 30 Euro pro Tag verhängt. Nach der Urteilsverkündung sah der 29-Jährige betreten zu Boden.

Der 26-Jährige ist hingegen vorbestraft. Aufgrund seines niedrigeren Einkommens fällt die Geldstrafe allerdings mit 120 Tagessätzen in Höhe von zehn Euro pro Tag milder aus. Er fühlte sich ungerecht behandelt uns brachte dies lautstark zum Ausdruck. Es kam zu einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung mit dem Richter. Die Verurteilten wollen auf Rechtsmittel verzichten.