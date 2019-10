Konstanz vor 2 Stunden

Zwei Jahre Ehe für alle: Wie viele homosexuelle Paare haben sich in Konstanz seither eigentlich das Ja-Wort gegeben?

Besonders zu Beginn, so heißt es vonseiten des Standesamts, war die Nachfrage groß. Eine Aktivistin kritisiert jedoch: Trotz der juristischen Gleichstellung fehle es in Teilen der Gesellschaft weiterhin an Toleranz und Akzeptanz gegenüber Homosexuellen, beispielsweise bei der Adoption.