vor 36 Minuten sk Konstanz Zwei Fälle von Unfallflucht in Konstanz: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag einen Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Mainaustraße beobachtet haben. Bereits am Sonntag gab es einen Fall von Unfallflucht im Paradies.