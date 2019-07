Jetzt geht es endlich los. Die blinde Manuela Pruß und ich haben uns für das Buddy-Sportabzeichen angemeldet. Gemeinsam wollen wir an drei Dienstagen trainieren und am Ende die Prüfung ablegen. Am Ende soll im besten Fall das goldene Sportabzeichen winken.

Bei der ersten Einheit am Schänzle begrüßt Stephan Grumbt, der Behindertenbeauftragte der Stadt Konstanz und Mitorganisator des Buddy-Sportabzeichens etwa zwei Drittel der knapp 60 Teilnehmer, die sich angemeldet hatte. „Das wird eine Herausforderung“, sagt er: „Aber ich kann jetzt schon versprechen: Wir werden ganz viel Spaß haben. Und wir werden zeigen, dass wir was leisten können. Wir freuen uns drauf.“ Grumbt selbst wird sich auch den Anforderungen in den vier unterschiedlichen Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination messen.

Da die Temperaturen schon um 9 Uhr sehr hoch sind, haben sich die Organisatoren dazu entschieden, nur bis 12 Uhr trainieren zu lassen. Für alle stehen Wasser und Obst bereit.

Dann beginnt das Training. Die Sportler werden von Trainern und Betreuern in verschiedene Gruppen eingeteilt. Wer schon bei den ersten Versuchen überzeugt, kann sich die Zeiten und Weiten für das abschließende Abzeichen eintragen lassen, erklärt unser Teamchef Peter Holländer.

Unsere erste Kategorie ist Kraft, genauer: Medizinballwurf. Eine Premiere für uns beide. Wir probieren verschiedene Techniken aus. Die beste für uns ist, die zwei Kilogramm schwere Kugel seitlich zu werfen, als würde ein Wassereimer ausgekippt. Manuela landet mit 4,50 Metern im Bronzebereich, meine beiden Würfe auf 14,30 Meter und 15,30 Meter reichen für Gold.

Weiter geht es mit der Kategorie Koordination. Manuela muss sich im Zielwerfen beweisen. Ein Ball muss aus sieben Metern Entfernung in die Mitte eines am Boden liegenden Netzes geworfen werden. Ein Wurf ins Zentrum gibt sechs Punkte, etwas weiter von der Mitte weg drei und der äußere Ring einen Zähler. Gar nicht so einfach für jemanden, der nichts sieht.

Wir entscheiden uns für eine pragmatische und akustische Lösung. Ich stelle mich in die Mitte und rufe, sodass Manuela sich an meinen Worten orientieren kann. Mit Erfolg: Sie schafft auf Anhieb 18 Punkte mit ihren sechs Versuchen.

Für mich läuft es weniger gut bei der Koordinations-Disziplin Weitsprung. Das habe ich gefühlt das letzte Mal vor 25 Jahren gemacht, und es war schon damals eine der wirklich wenigen Sachen, die ich im Sportunterricht gar nicht gerne gemacht habe.

Das schlechte Omen bewahrheitet sich. Erst bekomme ich den Anlauf nicht hin und springe immer mit dem falschen Bein ab. Meine mickrigen 3,95 Meter würden zwar zu Bronze reichen, sie wurmen mich trotzdem. Zudem zwickt gleich meine Leiste wieder, ein altes Fußballleiden, sodass ich an diesem Tag kürzer trete. Das nächste Mal versuche ich mich im Seilspringen, das als Alternative in der Kategorie Koordination angeboten wird.

Manuela dagegen beweist zum Abschluss in der Mittagssonne ihre Schnelligkeit im 50-Meter-Lauf. Auch hier bin ich der akustische Signalgeber. Ich stehe ihr in einigem Abstand gegenüber und rufe die Nummer der Bahn, auf der sie unterwegs ist. Im Rückwärtslaufen schreie ich ihr entgegen, wenn sie ihre Bahn verlässt und zu weit rechts oder links unterwegs ist. Nach dem ersten, noch zögerlichen Lauf stehen 14,3 Sekunden auf der Uhr, im zweiten Versuch ist sie schon eine Sekunde schneller.

Der Auftakt ist geschafft. So kann es weitergehen.