Vom Bodensee ins Fernsehen: Zwei Konstanzer Jugendliche träumen vom Einzug ins Finale bei „Trau dich!“, der Sport- und Actionshow des TV-Senders Kika.

Zwölf Zweierteams mit Kandidatinnen und Kandidaten im Alter von 14 bis 16 Jahren benötigen dabei eine ordentliche Portion Geschicklichkeit, Mut und Teamgeist. Nur wer sich in der ersten Woche durch die verschiedenen Qualifikationsrunden kämpft, hat die Chance auf den Sieg. Die Jugendlichen kommen dabei an ihre persönlichen Grenzen.

"Wir waren voller Adrenalin"

„Es war wirklich hart. Bei manchen Sachen dachte ich: Wow, das hatte ich so nicht erwartet“, sagt der 16 Jahre alte Konstanzer Danial Khan, der gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Freund Julian Lange vom 20. bis 23. August, immer um 20 Uhr auf Kika, um den Einzug in die nächste Runde kämpft. „Wir waren voller Adrenalin. Die Aktionen sind zwar gefährlich, es kann aber eigentlich nichts passieren. Diese mentale Barriere zu überwinden, gefällt mir“, fährt Khan fort.

Zwei von jeweils sechs Mädchen- und Jungen-Teams kommen in die Finalwoche. Davor gilt es allerdings, sich in einer umgebauten Beachhalle in München bei knallharten Indoor-Parcours zu beweisen. So müssen die Nachwuchsathleten etwa an einer drehenden Scheibe klettern oder eine überdimensionale Wippe überwinden.

Teamgeist ist sehr wichtig

Ganz wichtig ist dabei die richtige Teamarbeit, um die anspruchsvollen Hindernisse zu meistern. „Wir haben uns immer gegenseitig gepusht, aufgemuntert und motiviert“, erklärt Danial Khan, der seit fünf Jahren mit Julian Lange die Sportart Parkour mit ihren Sprüngen, Saltos und Flickflacks trainiert.

Die Entscheidung über den Sieg fällt in der Finalwoche von 27. bis 30. August auf der im Jahr 1899 erbauten Burg Finstergrün in Österreich. Hier stellen sich die besten Teams der Qualifikation vor eindrucksvoller Kulisse anspruchsvollen Outdoor-Herausforderungen auf dem Land, im Wasser oder sogar unter der Erde. Die Teams müssen dabei in völliger Dunkelheit in einen Burgstollen oder sich von einem Turm abseilen. Fitness, starke Nerven und Mut sind gefragt.

Am 20. August startet der Kampf ums Finalticket

Nun steht das Duo aus Konstanz bei der im Frühsommer aufgezeichneten Sendung erst einmal vor der Hürde der Qualifikation. Ob es fürs Weiterkommen reicht, entscheidet sich ab Montag, 20. August.

Hier sehen Sie, was Danial, Julian und ihre Freunde beim Parkours leisten

