Zurück ins fast normale Leben: Wie ein ehemals Obdachloser den Menschen auf den Konstanzer Straßen mit seiner Geschichte Hoffnung macht

Zehn Liter Bier, drei Liter Schnaps. Täglich. Jahrelang. „Die Flachmänner habe ich nie gezählt“, sagt Ingo Drews heute. Mit unserem Autor hat der einstige Obdachlose seine bewegende Geschichte geteilt - von den Gründen des sozialen Abstiegs bis hin zu seinem Weg zurück in ein „fast normales Leben“.

Ingo Drews hatte ein normales Leben in seiner Geburtsstadt Grünstadt. Er arbeitete als Staplerfahrer, hatte Familie und Freunde, engagierte sich bei seinem Fußballverein für die Jugend. Als Drews am 10. Januar 2002 von der Arbeit nach Hause kam, starb seine Frau vor seinen Augen an akutem Herzversagen. „Die Ärzte sagten mir, dass sie nichts hätten machen können, auch wenn sie daneben gestanden hätten“, blickt er zurück. „Das hat mich im tiefsten Inneren getroffen.“

Als abends die Tochter vom Schlittschuhlaufen nach Hause kam und fragte, wo denn die Mama ist, musste er dem elfjährigen Kind erzählen, dass die Mutter für immer weg sei. „Ganz schlimm war, dass ich helfen musste, meine Frau in den Sarg zu legen und aus der Wohnung zu tragen.“

„Frau gestorben, Tochter weg, Job verloren“

Der Absturz des heute 58-Jährigen nahm seinen Lauf. Immer öfter und immer exzessiver griff er zur Flasche. „Ich habe immer mehr Alkohol getrunken, damit ich die Realität nicht wahrnehme“, erzählt er. „Ich habe meinen Schmerz mit Alkohol betäubt.“ Den Schmerz über den Verlust der Ehefrau, „meiner Traumfrau, mit der ich eine gemeinsame Tochter habe“.

Als er eines morgens schwer angetrunken bei der Arbeit erschien, fiel dem Vorgesetzten der Zustand des Mannes auf. 3,0 Promille ergab der Bluttest, kurze Zeit später nochmals 2,8. „Ich erhielt eine Anzeige, weil ich betrunken Stapler fahren wollte.“ Schließlich musste er drei Wochen ins Gefängnis, da er die Strafe nicht zahlen konnte. Die Tochter war zu diesem Zeitpunkt schon in einem betreuten Wohnen untergebracht.

„Mir war alles scheißegal“, sagt er rückblickend: „Frau gestorben, Tochter weg, Job verloren.“ Seine Lethargie endete 2007 in der Obdachlosigkeit. Zunächst verbrachte er seine Zeit in einem Park in Grünstadt. Hier kannte ihn aber jeder. „2008 ging ich mit drei obdachlosen Freunden nach Konstanz.“ In einem Schuppen in der Bleiche fanden die vier eine Unterkunft. Sie stellten zwei Zelte dazu, in denen sie schliefen – und fertig war ihre kleine Siedlung.

„Sie bekommen eine Krankschreibung – wegen ihrer Leberzirrhose“

Ingo Drews fuhr jeden Tag eine feste Strecke mit dem Fahrrad ab und sammelte Leergut. „Ich habe nie aggressiv gebettelt“, beteuert er. „Ich wollte immer so etwas ähnliches wie arbeiten gehen.“ Im Gegensatz zu anderen Obdachlosen war ihm auch stets wichtig, dass sein Tag Struktur hatte: „Ich habe in dem Schuppen gekocht, wir waren richtig gut organisiert.“

Doch der Alkohol machte alles zunichte. Irgendwann benötigte Ingo Drews eine Krankenbescheinigung für die Arbeitslosenmeldung. Er ging ohne irgendeine Vorahnung zu einem Arzt. „Der schaute mir nur in die Augen und sagte: Sie bekommen eine Krankschreibung – aber wegen ihrer Leberzirrhose.“ Bei dieser Krankheit verhärtet sich die Leber zunehmend und schrumpft. Im Endstadium, dem sogenannten Child C, kann sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen, was schließlich zum Leberversagen und zum Tod führt.

„Meine Überlebenschance lag bei unter 20 Prozent“

Ingo Drews war kurz davor. „Ich bin nach Grünstadt gefahren und habe am Morgen der Operation, am 7. Oktober 2009, das bisher letzte Bier meines Lebens getrunken.“ Dabei soll es auch bleiben. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein“, sagt er. „Meine Überlebenschance lag bei unter 20 Prozent. Doch ich habe gekämpft für meine Tochter und für mich.“ Freiwillig begab er sich nach der Operation in eine langwierige Therapie. „Wichtig ist, dass man selbst den Willen hat, um sein Leben zu verändern.“

Aufgrund der Vorerkrankung und eines Autounfalls, der die Beweglichkeit des Knöchels stark einschränkt, schaffte er den Sprung zurück in die Arbeitswelt nicht. Im März 2014 wurde er rückwirkend zum 1. Januar 2014 verrentet. Als die Tochter 2015 schwer krank wurde und sich einer Knochenmarktransplantation unterziehen musste, diente er als Mutmacher und unterstützte sie finanziell und psychisch.

Drews möchte anderen Menschen Mut machen

Mittlerweile hat er eine feste Wohnung in Mannheim, mehrmals im Jahr kommt Ingo Drews zurück nach Konstanz. „Ich liebe diese Stadt und verbringe seit 1962 meine Urlaube hier“, erzählt er. „Hier habe ich viele Erinnerungen an meine Eltern und an meine Frau, die alle verstorben sind.“ Als Eigentherapie fand er die Fotografie für sich.

Wenn er am See ist und bei Freunden oder freiwillig unter freiem Himmel nächtigt, zieht er früh morgens los und macht Bilder vom Sonnenaufgang oder anderen Naturereignissen. In der Facebookgruppe „Du bist aus Konstanz, wenn...“ erfreuen sich seine Werke höchster Beliebtheit. Regelmäßig besucht er Obdachlose in Konstanz. „Ich möchte, dass andere sehen, dass man es vom obdachlosen Alkoholiker ohne Zukunft in ein fast normales Leben schaffen kann.“