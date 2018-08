Herr Leins, Sie haben für den Fernsehsender 3sat einen Dokumentarfilm über die Wildnis Sibiriens und die Menschen dort gedreht. Wie haben Sie sich auf die Reise vorbereitet?

Ehrlich gesagt sehr schlecht. Ich war vier Wochen vorher schon einmal in Sibirien, für einen Dreh in einem kleinen Ort. Das war eine ganz andere Region, und Sibirien ist in etwa so groß wie die EU. Es war überraschend schön, und ich bin ganz entspannt zurückgekommen. Insofern dachte ich, dass es bei der zweiten Reise nicht viel anders sein wird. Und musste dann feststellen: Von hier hatte sich das alles viel einfacher angehört als es tatsächlich war.

Inwiefern?

Tagsüber war es noch sehr warm, es hatte 25, 30 Grad. Sobald aber auch nur eine Wolke kam, wurde es deutlich kälter. Nachts hatte es dann nur noch um die null Grad. Ich hatte nicht mal einen richtigen Schlafsack eingepackt und im Zelt wurde es dann auf dem gefrorenen Boden nachts sehr unangenehm. Ich habe quasi die ganze Nacht gezittert.

Wildnis in Sibirien: das bedeutet unberührte Natur, atemberaubende Landschaften, kein Handynetz... | Bild: SRF

Sie haben durchgehend im Zelt übernachtet?

Nein, nur am Ende der Reise, als es in die Wildnis ging. Bei unserer Ankunft in Jakutsk haben wir eine Nacht im Hotel geschlafen, danach im Auto und drei Nächte in einer Wohnung in einer kleinen Stadt. Die Aussicht aus dem Zimmer ist auch im Film zu sehen. Ich habe mir damals ehrlich gesagt gedacht: ich kann nicht verstehen, wie die Leute hier leben können.

Was bedeutet Wildnis in Sibirien?

Wir waren an einem Ort, in dem gibt es im Umkreis von 250 Kilometer nichts. Keine Straße, kein Handynetz, keine Zivilisation. Nur Flüsse, Berge und unberührte Natur, die man in dieser Weite sonst nicht zu sehen bekommt. Vielleicht teilweise so unberührt, dass dort noch nie ein Mensch war.

Das klingt nach einem großartigen Ort, nach dem sich viele stressgeplagte Städter sehnen.

Ja, das hört sich erst einmal gut an. Es ist wirklich atemberaubend, aber man hat keine Zeit, das zu genießen. Wenn es warm ist, gibt es tausende Moskitos und andere Insekten. Und wenn es nicht warm ist, ist es unglaublich kalt. Irgendwas stört immer und man kann diese Natur nicht so genießen, wie es hier möglich ist.

Und trotzdem leben dort Menschen, die sie mit der Kamera begleitet haben. Sind die glücklich mit dem Leben in einer so rauen Umgebung?

Das ist ganz unterschiedlich. Die letzte Stadt vor der Wildnis, die wir besucht haben, ist eine Goldgräber-Stadt. Dort leben viele Menschen wegen der Jobs, die ihnen eine etwas höhere Rente bringen als im Rest von Russland. Die, die wirklich in der Wildnis wohnen, sind Nomaden, die mit ihren Rentierherden umherziehen. Bei denen ist es unterschiedlich. Die ältere Generation sagt natürlich: Hier in der Natur ist es viel schöner. Aber viele Jugendliche und junge Menschen wandern in die Städte an und kommen nicht zurück.

Wildnis in Sibirien: das bedeutet unberührte Natur, frei lebende Rentiere in den Bergen Kakutiens, atemberaubende Landschaften, kein Handynetz... | Bild: SRF

Was haben Sie am meisten vermisst?

Aus Konstanz habe ich natürlich meine Frau und meine einjährige Tochter vermisst. Ich wusste selbst nicht genau, auf was ich mich einlasse und meine Frau noch weniger. Auf der Reise gab es den Moment, als ich mich entscheiden musste, auf der Ladefläche eines LKWs mitzufahren Richtung Wildnis.

Uns wurde gesagt, dass das zwei Tage oder zwei Monate dauern kann. Hätte es viel geregnet, wären wir wochenlang in der Wildnis festgesessen ohne Handyempfang und Kontaktmöglichkeit zu meiner Familie. Und rein praktisch gesehen habe ich eine Toilette vermisst. Ich bin überhaupt kein Outdoor-Mensch und für mich war es etwas völlig neues, so lange in der Wildnis zu sein.



.... dafür muss man wegen der vielen Mosquitos selbst ein Netz auf dem Kopf tragen, wie hier Filmemacher Dave Leins (links) und Christof Frenzen, Russlandkorrespondent des Schweizer Fernsehens. | Bild: Dave D. Leins

Und was haben Sie dort gefunden, was uns in der Zivilisation abhanden gekommen ist?

Die Zeit. Sie spielt für die Menschen dort überhaupt keine Rolle. Wenn wir gefragt haben, wie lange eine Strecke etwa dauert, konnte uns niemand eine Antwort geben. Wir saßen da auf der Ladefläche dieses LKWs und hatten keine Ahnung, wie lange die Reise geht. Und was mich besonders beeindruckt hat: Mit uns reisten auch Kinder mit, die stundenlang auf dieser Ladefläche geduldig saßen und warteten – während bei uns wahrscheinlich schon so mancher Erwachsener nach einer halben Stunde ungeduldig wird. Diese Reise hat mir gezeigt, mit wie wenig man zufrieden und glücklich sein kann.

Wenn Ihre Tochter mal größer ist: Könnten sie sich vorstellen, Familienurlaub in Sibirien zu machen?

Ja, aber vielleicht erst in 18 Jahren.

Dann will ihre Tochter mit Ihnen wahrscheinlich keinen Urlaub machen.

Ja, gut möglich! Nein, im Ernst: es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Erfahrung, aber es war schon sehr gefährlich. Ich habe mir währenddessen ernsthaft überlegt, ob ich je wieder Lust habe, zu verreisen wenn ich wieder heil zuhause ankomme. Inzwischen hat sich das gelegt, aber die Überlegung gab es.

Wie war es, wieder an den See zurück zu kommen?

Seltsam, die Wildnis Sibiriens, die Ruhe und die Menschen dort haben mich sehr beeindruckt. Und dann stand ich plötzlich wieder auf dem Dorffest in meiner Heimat Heiligenberg, es war das komplette Kontrastprogramm: laute Musik, viele Menschen, Partystimmung. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich wieder eingewöhnt hatte. Hinzu kam, dass ich nach der Reise eine Hirnhautentzündung bekommen hatte und eine Woche auf der Quarantänestation im Krankenhaus lag.

Ich frage mal vorsichtig: In dem Fall könnten Sie sich nicht vorstellen, länger in Sibirien zu leben?

Nein. Ich kann mir vorstellen, nochmal dort hinzureisen. Aber nicht, dort zu wohnen. Die Städte sind nicht schön, das Klima hart. Es gibt sicher Aussteiger, die sich das Leben dort in der Wildnis romantisch vorstellen. Für die wäre das eher nichts. Aber wer wirklich eine extreme Herausforderung sucht: Für den ist Sibirien der perfekte Ort.

Zur Person Dave D. Leins wurde 1979 in Überlingen geboren und wuchs in der Gemeinde Heiligenberg auf. An der Universität Konstanz studierte er Medien- und Politikwissenschaft sowie Soziologie. Leins arbeitete als Filmeditor in Köln bevor er 2008 nach Zürich zum Schweizer Fernsehen wechselte. 2014 brachte er seinen ersten Dokumentarfilm als Regisseur heraus, der in seinem Heimatdorf Heiligenberg spielt. "Sibirien Total" läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr auf 3sat oder schon jetzt in der Mediathek von 3sat

