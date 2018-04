Konstanz Zur Überarbeitung zurückgezogen: Politiker kritisieren Pläne der Stadt Konstanz zum Tourismus

Externe Berater haben für die Stadt Konstanz eine Studie zum Bedarf an weiteren Hotels in der Stadt erstellt. Nach der Vorstellung der Ergebnisse zieht der Oberbürgermeister die Pläne zur Überarbeitung zurück. Die Stadträte fordern bessere Erklärungen.

Es sollte das Papier sein, mit der Konstanz gezielt den Ausbau hochwertiger touristischer Angebote steuert. Gutachter aus Trier schlagen neue Hotelangebote vor, um zahlungskräftige, neue Kundenschichten zu erschließen, etwa aus dem Gesundheitstourismus. Im Gemeinderat aber war das Handlungsprogramm so umstritten, dass es Oberbürgermeister Uli Burchardt schließlich zurückzog.

FDP-Vorschlag: Kongresshotel neben den Bodenseeforum

Es soll überarbeitet und dann nochmals beraten werden. Heinrich Everke (FDP) brachte in die Debatte den Vorschlag ein, ein Kongresshotel neben dem Bodenseeforum zu bauen, und den Investor das lange diskutierte Konzerthaus gleich mit bauen zu lassen.

Kaum Zustimmung für das Gutachten durch die Politiker

Drei Szenarien hatten Trierer Gutachter erarbeitet, demnach sollen neben den heute schon geplanten Hotels, inklusive dem im Büdingen-Park, in der Minimalvariante ein weiteres Hotel hinzukommen, in der Maximalvariante sieben weitere Hotels mit jeweils 250 Betten und in der mittleren Variante vier weitere Hotels, die vor allem auf Tagungsgäste und Gesundheitstouristen zielen.

Die Gutachter stellten fest, es mangle an hochwertigen Tagungshotels im Umfeld des Bodenseeforums und der Gesundheitstourismus, der zum Ausbau der Saison beitragen könnte, werde vernachlässigt. Nur ein Teil des Gemeinderats begrüßte das Konzept als schlüssig.

Grüne: Auch an Familien mit weniger Geld denken

Till Seiler von der Freien Grünen Liste kritisierte, es laufe alles darauf hinaus, dass der Tourismus auch in der Hochsaison ausgebaut werde, was dem Stadtklima nicht zugutekomme. Wenn es schon neue Angebote geben solle, dann doch auch welche für Familien mit kleinem Geldbeutel und Radtouristen.

Es müsse um den nachhaltigen Tourismus gehen, Hotels in Seelage gehörten nicht dazu, ebenso wenig der Chartertourismus für Motorboote. Er kritisierte die Gutachter mit ihrem Fokus aufs Hochpreisige: „Wir haben die Leberkäs-Etage und wollen nun die Champagner-Etage.“ Wie mehrere Redner forderte er eine ausführliche Begründung, warum die mittlere Variante die richtige für Konstanz sein sollte.

SPD und Freie Wähler: Relevante Informationen fehlen

„Uns fehlen relevante Informationen für eine Entscheidung“, sagte auch Jan Welsch (SPD). Er vermisst vor allem konkrete Vorschläge, wo die neuen Hotels stehen sollen. Er frage sich zudem, ob die Stadt nur Hotelketten ansprechen wolle, oder auch mittelständische Betriebe.

Auch Jürgen Faden (Freie Wähler) forderte zusätzliche Informationen. In der Hauptsaison habe Konstanz keinen Bedarf an zusätzlichen Gästen. Es sei aber durchaus sinnvoll, sich zu überlegen, wie das Bodensee-Forum die Nebensaison verlängern kann. Im Übrigen mache nicht der Stadtrat die Preise, sondern der Markt. Matthias Schäfer vom Jungen Forum ärgerte sich, dass vor allem über Quantität und nicht über Qualität gesprochen werde.

CDU kann der Studie auch Positives abgewinnen

Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU) dagegen nannte die Untersuchung wertvoll mit Blick auf die Bemühungen, Arbeitsplätze und Gewerbesteuern für die Stadt zu gewinnen. Die Lage von Konstanz am Rhein und Bodensee sei einmalig, dieses Potenzial gelte es zu nutzen. Wer auf Familien im Tourismus setze, lande automatisch in den schulfreien Zeiten und damit in der Hochsaison.

Er hält es für dringend notwendig, den Bahnhof ansehnlicher zu gestalten, ebenso das Areal Klein Venedig und das C-Konzept, das für einen autofreien Bahnhofsplatz sorgen soll, könne nicht nochmals fünf Jahre warten.

Linke: Das beschwört zügelloses Wachstum

Holger Reile (Linke) kritisierte, mit dem Gutachten werde zügelloses Wachstum beschworen, das der Stadt über die Hauptsaison hinaus mehr Verkehr zu Wasser und zu Land und neue versiegelte Flächen bringe. „Sie verwechseln die Stadt mit einer Zitrone“, sagte er zu den Gutachtern.