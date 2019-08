von Jonas Schönfelder

Schon wieder hat sich ein Auto in Konstanz überschlagen: Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen Mittag, als der 83-jährige Fahrer in der Reutestraße nach ersten Erkenntnissen auf ein parkendes Auto prallte. Sein Auto, mit dem er in Richtung Elberfeldstraße unterwegs war, kam daraufhin in eine Schräglage und blieb auf dem Dach liegen. Das teilt ein Polizist des Unfallaufnahmedienstes Singen vor Ort mit.

Während der Abschleppdienst das Unfallfahrzeug bereitmacht zum Abtransport, steht der Besitzer des touchierten Autos, Djibril Kagny, daneben. Er wohne in der Reutestraße 100 und sei im Wohnzimmer gewesen, als er gegen 12:40 Uhr ein Krachen gehört habe. Als er das Haus verließ, um nachzusehen, war „das Auto umgekippt und ein älterer Mann lag im Auto„, schildert er die Situation.

Video: Jonas Schönfelder

Kagny und Passanten hätten den Fahrer aus dem Auto geholt und den Notruf gewählt, berichtet er weiter. Der Mann sei ansprechbar gewesen, habe aber nicht gewusst, welcher Wochentag heute sei. Der Rettungsdienst habe den Senior dann versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer sei vermutlich nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, vermutet der Polizist des Unfallaufnahmedienstes. Sonst hätten auch Schäden an dem roten Kleinwagen entstehen müssen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand. Er weist auf das Fahrzeugmodell des Unfallautos, eine Mercedes A-Klasse, hin: Diese habe bekanntlich den Elchtest nicht bestanden und kippe leicht um. Außerdem begünstigten die weit vorne sitzenden Vorderräder, dass sich das Auto bei einem Aufprall am anderen Fahrzeug hochziehe. Über den Gesundheitszustand des Fahrers konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.

Der zweite Überschlag innerhalb weniger Tage

Der Unfall weist große Ähnlichkeit mit einem Vorfall vom vergangenen Samstag auf: In der nicht weit entfernten Opelstraße im Industriegebiet war ein 85-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls umgekippt und auf dem Dach liegengeblieben. Auch hier war der Fahrer auf ein parkendes Auto aufgefahren. Wie der SÜDKURIER auf Nachfrage vom Pressesprecher der Polizei, Markus Sauter, erfuhr, habe es keine Anzeichen für eine überhöhte Geschwindigkeit gegeben. Das habe die Auswertung von Zeugenaussagen ergeben.

Rettungskräfte befreiten den 85-jährigen Fahrer aus seinem Auto, welches am vergangenen Samstag in der Opelstraße mit einem parkenden Fahrzeug kollidierte und sich anschließend überschlug. | Bild: Lars Heilmann, Feuerwehr Konstanz

Der Fahrer habe sich in dem Fall Prellungen, Schnittwunden und eine Verletzung am Brustkorb zugezogen, aber das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen können. Der Schaden beträgt laut einer Schätzung der Polizei etwa 10.000 Euro.