Konstanz Zum Sternenplatz in Zukunft ohne Hindernisse: Die östliche Bushaltestelle soll barrierefrei werden

Zum Sternenplatz in Zukunft ohne Hindernisse: Die östliche Bushaltestelle soll barrierefrei werden

Eltern mit Kinderwägen, Senioren mit Rollatoren, Personen in Rollstühlen können aufatmen: Die Stadt plant gemeinsam mit dem Regierungspräsidium, die östliche Bushaltestelle am Sternenplatz barrierefrei umzubauen. Bislang ist die Haltestelle als letzter verbliebener wichtiger Knotenpunkt nur über eine Treppe zu erreichen. Der Umbau soll möglichst 2019 beginnen.

Es ist eine gute Nachricht für Rollstuhlfahrer, Nutzer von Rollatoren und Eltern, die Kinderwagen schieben: Die östliche Bushaltestelle am Sternenplatz (Richtung Zähringerplatz) soll behindertengerecht ausgebaut werden. Und dies relativ schnell: Die Stadt hofft auf einen Baubeginn noch 2019.

Das Thema begleitet die Stadtplanung seit gut zehn bis 15 Jahren, und es besteht dringender Handlungsbedarf. Die Haltestelle am Sternenplatz sei eine der letzten Bushaltestellen in Konstanz, die bisher nicht barrierefrei erreichbar ist, sagt Oberbürgermeister Uli Burchardt. Behindertenbeauftragter Stephan Grumbt ergänzt: "Ich kann den Sternenplatz zum Umsteigen nicht nutzen. Wenn ich hier wegkommen will, muss ich mit dem Bus zur nächsten Haltestelle fahren."

Wie die Planung für einen Umbau der Haltestelle Gestalt annimmt

Den Ausschlag, dass es nun vorangeht, gaben die Pläne des Regierungspräsidiums Freiburg (RP). Der Bund will die Fahrbahn des Knotenpunkts der B 33 an dieser Stelle sanieren. Aus diesem Anlass entstand das Vorhaben von Stadt und RP, den lange überfälligen behindertengerechten Umbau der östlich gelegenen Bushaltestelle am Sternenplatz anzugehen. Geplant ist, den Zugang zur Haltestelle statt wie jetzt über eine Treppe in Zukunft über eine Rampe mit einer Steigung von sechs Prozent zu ermöglichen. Die Rampe soll 35 Meter lang werden, alle sechs Meter wird ein Zwischenpodest eingefügt.

Der Bund zahlt, die Stadt plant

Die gute Nachricht für die Stadt: Das Bauwerk wird nur zu einem geringen Teil aus der Stadtkasse bezahlt: Da die Haltestelle dem Bund gehört, trägt er die Baukosten, die Stadt übernimmt die Planungskosten, wobei sie auf einen Bundeszuschuss in Höhe von acht Prozent der Baukosten hoffen kann. Die Umbaukosten sind noch nicht genau ermittelt, nach einer Schätzung geht das Regierungspräsidium von etwa 500 000 Euro aus, wie Sprecher Markus Adler auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt.

Warum es so lang gedauert hat

Die Vorgeschichte für eine barrierefreie Haltestelle am Sternenplatz ist lang: Über Jahre bestand der vage Plan, hier einen weiteren Haltepunkt für den Seehas einzurichten. Auch deswegen schob man den Umbau der Haltestelle auf. 2012 habe man die "große Lösung" ad acta gelegt, erläutert OB Uli Burchardt: "Jetzt gehen wir das Thema getrennt von der Bahnlinie an". Ganz außen vor ist die Bahn nicht: Das Grundstück hinter der Haltestelle, wo die Rampe gebaut werden soll, gehört dem Unternehmen. Stadt und RP stehen in Verhandlungen mit der Bahn zur Frage, ob die Stadt das Grundstück für den Bau der Rampe nutzen darf, berichtet Tiefbauamtsleiter Wolfgang Seez.

Wie der Behindertenbeauftragte die Pläne bewertet

Der Behindertenbeauftragte Stephan Grumbt spricht von einem "Meilenstein". "Es ist vermutlich der größte Umsteigepunkt, der noch nicht barrierefrei ist. In der Nähe des Sternenplatzes leben viele ältere Menschen, die auf den Bus angewiesen sind und größte Probleme haben, einzusteigen." Mit der baulichen Lösung, die die Verwaltung anstrebt, ist er einverstanden: "Ein Aufzug wäre ideal, aber eine Rampe ist die stabilste Lösung". Aufzüge sind technisch aufwendig und wartungsintensiv, bestätigt auch Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn. Eine Rampe könne schneller realisiert werden, räumt Grumbt ein. Ihm ist wichtig, dass alle sechs Meter die Ruhepodeste eingebaut werden.

Warum sich eine Mutter mit zwei Monate altem Baby freut

Auf eine Lösung an der Bushaltestelle freuen sich auch Maria Ruiz-Garcia und Elena Correa-Medina, die gemeinsam Kinderwagen und Kind nach oben tragen. "Zwei Mal die Woche komme ich her, um meiner Schwester zu helfen", sagt Elena Correa-Medina. Alleine hätte die junge Mutter kaum Chancen, mit dem zwei Monate alten Alonso den Bus zu erwischen. Wenn alles gut geht, ist die verwandtschaftliche Unterstützung in Zukunft nicht mehr nötig.