Turngala: Dieser Begriff ist trügerisch, denn was in der Schänzlehalle dargeboten wurde, war weit mehr als Turnen und Gala. Es war eine facettenreiche Show, welche mannigfaltige Sportarten, eingebettet in faszinierende Choreografien, vereinte, und als Gesamtwerk einem modernen Zirkus gleichkam.

Die sportlichen Bestleistungen nationaler und internationaler Spitzensportler wurden durch Lichteffekte und raffinierte Videosequenzen effektvoll in Szene gesetzt. Die Artisten versetzten die mehr als 3300 Konstanzer Zuschauer in Staunen und Begeisterung. Mit kräftigem Zwischenapplaus wurden Einzeldarbietungen goutiert und letztlich mit tosenden Beifall und Füßetrampeln die Gesamtleistungen der etwa zweieinhalbstündigen Show honoriert.

Worauf sich das Publikum immer freut, ist die Eröffnung durch lokale und regionale Gruppen. Die Kinder des Turnvereins Konstanz bewiesen nicht nur ihr turnerisches Können, sondern vor allem die Freude am Sport, genau das, was die Veranstalter der Turngala stets vermitteln möchten; ebenso wie das Faktum, dass Sport kein Alter kennt, wie die Badischen Senioren (von 30 bis 60 Jahren) eindrucksvoll bewiesen. Mit einer fetzigen, turbulenten Show, die Boden- und Kraftakrobatik sowie Geräteturnen beinhaltete – zeitweise wusste man gar nicht, wo man hinschauen sollte – begeisterte die Showgruppe „Blues Brothers“ des Turnvereins Ludwigshafen.

Das Showproject – Profiturner aus Tschechien – sorgte für nachhaltiges Staunen, denn die Artisten brillierten mit ihren anmutigen, scheinbar schwerelosen Darbietungen am Doppelbarren unter Einbeziehung von Trampolinen. Hier sehen Sie zwei Ausschnitte aus ihrem Programm im Video:

Video: Aurelia Scherrer

Außerdem glänzten die Artisten mit furiosen Kunststücken am Doppelreck. Power, eine Gruppe von Sportakrobaten verschiedener Vereine aus Baden-Württemberg und Hessen, aber auch KTG Heidelberg und SKC Tabea boten eine Symbiose von Hebefiguren, Kraft- und Balance-Akten, Salti und Würfen, während das Turngala-Showteam rhythmische Sportgymnastik, Boden- und Geräteturnen fulminant in Szene setzten. Zum Träumen verlockten die Österreicher Christoph und Manuel Mitasch mit ihrer modernen Jonglage-Inszenierung und Erwin aus der Schweiz brachte mit clownesker Zauberei und eidgenössisch-charmantem Humor die Kinder und Erwachsenen zum entspannten Lachen.

„Es war gigantisch“, schwärmte Zuschauerin Luise Mitsch. „Das war Akrobatik auf sehr hohem Niveau. Ein Genuss für alle Sinne.“ Veronika Walz fand die Show supertoll. Die Mischung aus Spitzensport und den zauberhaften Nachwuchstalenten hatte sie beeindruckt, denn „so werden Kinder motiviert, Sport zu machen und einem Verein beizutreten“. Frank Schädler, Leiter des Amtes für Bildung und Sport, sah glücklich aus, schließlich macht die jährliche Turngala Lust auf mehr.