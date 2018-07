Der Vorhang schließt sich wieder. Am Sonntag, 22. Juli, endet das Jubiläumsprogramm anlässlich der Papstwahl vor 600 Jahren in Konstanz. Vier Jahre lang stand Konstanz ganz im Zeichen des Konzils, nun enden die Feierlichkeiten mit einem großen Fest. Was ist für wen geboten?

Für Klassik-Fans

An der Konzertmuschel heißt es um 11 Uhr "Klassik am See". Gemeinsam musizieren die Profis der Südwestdeutschen Philharmonie unter der Leitung von Markus Huber mit Amateuren aus Konstanz und der Region. Seite an Seite bringen sie dabei die 9. Sinfonie von Antonín Dvorák zur Aufführung. Der Beiname dieser Sinfonie „Aus der neuen Welt“ unterstreicht laut der Konzilstadt Konstanz den Aufbruch und das Verbindende, das unsere Gesellschaft stärkt und zusammenhält. Die „neue Welt“ zeigt sich aber auch im Aufführungsort, dem künstlich aufgeschütteten Stadtgarten – ein Ort, den es zu Zeiten des Konzils nicht gab.

Für Studenten, Wissenschaftler und alle, die schon immer mal wissen wollen, was die Konstanzer Forscher eigentlich so machen

Um 16.45 Uhr gibt es an der Konzertmuschel ein Best of Science Slam. Moderatorin Marina Sigl holt die Gewinner der Science Slams 2014 bis 2017 auf die Bühne. Bei einem Science Slam stellen junge Wissenschaftler ihr Forschungsthema kurz und unterhaltsam vor.

Für Geschichtsinteressierte

Um 14.30 Uhr gibt Konzilwirt Manfred Hölzl Einblicke hinter die Kulissen und erzählt die Geschichte des bedeutenden Gebäudes.

Für Aktivisten und politisch Interessierte

Die Initiative Pulse of Europe ist zurück und will wieder für einen sichtbaren und hörbaren europäischen

Pulsschlag sorgen. Treffpunkt ist am Gondelehafen um 14 Uhr. 2017 fanden in Konstanz 15 solcher Kundgebungen mit bis zu 700 Teilnehmern statt. „Europa steht nach wie vor extrem unter Druck“, sagt Felix Pfäfflin, einer der Mitinitiatoren.

Darum meldet sich die Konstanzer Initiative jetzt nach einer längeren Pause zurück. „Mit der Einbindung in die Abschlussfeier zum Konziljubiläum wollen wir ein breites Publikum erreichen und ein Ausrufezeichen für Europa setzen.“ Auf dem halbstündigen Programm stehen Live-Musik mit Wilfried Hetz und Georg Herrenknecht, ein kurzer Bericht über die Aktivitäten der Pulse of Europe-Bewegung, ein inhaltlicher Impuls von Thilo Raufer und Wolfang Kleiner – und natürlich wieder viel gemeinsames Singen.

Für Supertalent-Gucker und Sprachfreunde

Um 13 Uhr heißt es auf der Bühne der Konzertmuschel im Stadtgarten: "Wer ist das Super-Konziltalent?" Mit Wortakrobat Sebastian Fuchs, den Fahnenschwingern der Niederburg und der tschechischen Fahnenschwingergruppe Mondria aus Brno.

Um 14.45 lädt Richental-Forscherin Tina Raddatz in ihrer „Jahresschau“ zu einer Reise durch die Jahrhunderte, die Bauchtanzgruppe Tarha Sahera verzaubert die Bühne und Sebastian Fuchs erinnert mit Wortakrobatik an Jan Hus.

Um 15.15 Uhr lädt Wortakrobat Sebastian Fuchs Konstanz zum Mitmachen ein und will gemeinsam mit dem Publikum eine einzigartige Geräuschkulisse im Stadtgarten erschaffen.

Für Popmusik- und Poetry-Slam-Fans

"Eines Tages, Baby, werden wir alt sein, oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können." Julia Engelmanns Slam-Beitrag "One Day" hatte 2014 über Nacht eine Welle der Begeisterung ausgelöst und Millionen Fans im Netz gefunden. Inzwischen arbeitet Engelmann an ihrer Musikkarriere und beschließt am Sonntag im Stadtgarten mit ihrem Sommerabendkonzert „Jetzt, Baby – Musik & Poesie“ das Tagesprogramm. Sitzplätze vor der Bühne sind im Vorverkauf für 25 Euro unter www.nachtschwaermer-kn.de erhältlich. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Für Bummler

Im Stadtgarten zeigen sich ganztägig nochmals Jubiläumspartner: Die Handwerkskammer Konstanz lädt zur Handwerkstadt 2.0 mit digitaler Entdeckungstour und einer Verlosung. Der Thurgau bietet pikante Geschichten und „Narrhaftes“ auf dem roten Stuhl, während der Philatelistenverein Konstanz und die Deutsche Post will mit dem finalen Sonderstempel zum Konziljubiläum für eine bleibende Erinnerung sorgen. Die Südwestdeutsche Philharmonie gibt einen Einblick in die kommende Saison. Die Konzilstadt lädt außerdem zum Jubiläumsflohmarkt. Eine Arbeitsbühne bietet neue Blickwinkel auf die Konzilstadt aus der Vogelperspektive. Und natürlich gibt es auch Essens- und Getränkestände mit lokalen Produkten.

Für Familien

Das Rosgartenmuseum versetzt Kinder mit seinen Bastelangeboten ins Mittelalter. Es gibt Lädinen und Kronen zum Selberbasteln für Kinder ab 3 Jahren. Materialpauschale: 1 Euro.

"Viele gegen Burchardt!" heißt der Programmpunkt um 16 Uhr im Stadtgarten. Kinder der Kinderakademie Konzilstadt Konstanz fordern OB Uli Burchardt dann zum Wissensduell. Im Fall einer Niederlage muss sich Burchardt aber schnell wieder aufraffen. Um 17.45 Uhr beschließt er mit feierlichen Worten das Konziljubiläum 2014 bis 2018.

Für alle

Um 18 Uhr gibt es im Stadtgarten dann ein multireligiöses Friedensgebet. Die Konstanzer Religionsgemeinschaften unterschiedlichen Glaubens wollen dabei ein Zeichen für Frieden, Solidarität, Vielfalt und Toleranz setzen. Alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Initiiert von der ökumenischen Projektgruppe Konziljubiläum und der Konzilstadt Konstanz bildet das Friedensgebet den Abschluss des Jubiläums „600 Jahre Konstanzer Konzil“.

Info-Telefon: Sollte die Witterung schlecht sein, gibt es kurzfristig Ansagen unter der Telefonnummer (0 75 31) 3 63 27 29







