Bild: Rau, Jörg-Peter

Mit einem multireligiösen Friedensgebet endete das große Konstanzer Konziljubiläum. Ziel war es nicht, einen Miminalkompromiss zwischen Christen, Juden, Muslimen und Buddhisten zu finden – jede Religion leistete ihren Beitrag zu einem Bekenntnis der Vielfalt.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Dekanatsreferent Ralph Haas und Ruth Bader eröffnen das mulitreligiöse Friedensgebet.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet beten Mitglieder der Alt-Katholischen Gemeinde auf der Grundlage von Texten von Ignaz Heinrich von Wessenberg.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Besinnlicher Abschluss: Beim multireligiösen Friedensgebet beten Mitglieder der evangelischen und katholischen Gemeinden gemeinsam, hier in Gebärdensprache mit Pfarrerin Christine Holtzhausen. Auch Juden, Muslime und Buddhisten beteiligen sich mit Botschaften.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet spricht der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Konstanz, Tovia Ben-Chorin.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet betet der Pfarrer der Rumänisch-Orthodoxen Gemeinde "Die Entsendung des Heiligen Geistes", Ionel Nemes.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet singt der Chor der Rumänisch-Orthodoxen Gemeinde "Die Entsendung des Heiligen Geistes" mit ihrem Pfarrer Ionel Nemes (ganz links)

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet singen die Gäste unter dem schützenden Zeltdach und Mitglieder vieler verschiendener Glaubensgemeinschaften der Stadt die Hymne der Friedensbewegung, "We Shall Overcome"

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet führen Kinder der Türkisch-Islamischen Gemeinde Ditib Konstanz und Umgebung einen Tanz auf, der an den als Mevlana bekannten Namensgeber ihrer Moschee erinnert.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet beten Mitglieder des Buddhistischen Zentrums Prajna.

Bild: Rau, Jörg-Peter

Bild: Rau, Jörg-Peter

Konstanz feiert nach mehr als vier Jahren Konziljubiläum den Abschluss in Stadtgarten: Beim multireligiösen Friedensgebet singen Mitglieder vieler verschiendener Glaubensgemeinschaften der Stadt auf der Bühne die Hymne der Friedensbewegung, "We Shall Overcome"

