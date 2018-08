In Konstanz, sagen Spötter, wird es nie eine Pegida geben. Die Bewegung der selbsternannten Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes werde in dieser Stadt keinen Fuß fassen, weil es längst eine Kogema gebe. Konstanzer gegen Eidgenossen mit Ausfuhrschein. Eine dumpfe Stimmung, die am Mittwoch womöglich neue Nahrung erhalten wird. Es ist der 1. August, der Schweizer Nationalfeiertag. Die Nachbarn haben arbeitsfrei und nutzen den Tag für einen Besuch in Konstanz. Am Abend werden sie ihre Ausfuhrscheine abstempeln lassen.

Und wenn sie wegblieben? Was wäre dann besser?

Doch stellen wir uns einmal vor, was geschähe, wenn die Schweizer nicht mehr nach Konstanz kämen. Der Stadt würde etwas fehlen. Wirtschaftlich, kulturell, sozial. Sie wäre jene Insel mit beschränktem Zugang, zu der manche Konstanzer ihre Heimat gerne entwickeln würden und zugleich anderen das Recht absprechen, hier ebenfalls so etwas wie Heimat zu finden.

Es ist auch die Grenzlage, die Konstanz so einmalig macht. Hier mischen sich Menschen und Mentalitäten, hier gibt es Austausch von Waren und Ideen, hier wird die Verheißung eines friedliebenden Europa mit Leben gefüllt. In dieser Region der Chancen ergreifen die Einheimischen die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten.

Und wo haben wir jahrzehntelang getankt?

Günstiger tanken bei den Nachbarn? Haben Konstanzer Jahrzehnte lang gemacht, sich ökonomisch vollständig rational verhaltend, und nie danach gefragt, wie die Kreuzlinger es eigentlich finden, dass sich eine Tankstelle an die andere zu reihen begann. Wenn aber in der

Die Schweizer bringen mehr in die Stadt als Geld

eigenen Stadt schon wieder ein Drogeriemarkt eröffnet, erregt das bei den Einheimischen im schlimmsten Fall: Hass.

Wer so redet, verkennt, dass die Schweizer Konstanz über das viele in die Stadt hineingetragene Geld hinaus gut tun. Das umfassende Kulturangebot kann sich Konstanz auch deshalb leisten, weil die Nachbarn es mitbezahlen. Mit ihren Eintrittskarten ebenso wie mit direkten Subventionen, die die Schweizer Steuerbürger aufbringen. Das Hörnle kann auch deshalb für alle Besucher kostenlos bleiben, weil die Therme dank zahlungskräftigereidgenössischer Gäste ihre Kosten selbst wieder einspielt. Und in einem grenzüberschreitenden Förderprogramm unterstützt die Schweiz die Stadt Konstanz mit viel Geld darin, ein besseres Verkehrskonzept umzusetzen.

Die Stadt ist gut in Schuss – auch wegen der Gäste

Es gibt Konstanzer, die sagen: Die Schweizer machten die Stadt kaputt. Doch ironischerweise sind es gerade die Schweizer, die mit dazu beitragen, dass Konstanz so bleiben kann, wie viele es lieben. Sie machen die Stadt stark und geben der öffentlichen Hand wie auch privaten Bauherren die Gelegenheit, ihren Besitz gut in Schuss zu halten. Sie sind es, die die charmanteninhabergeführten Geschäfte mit ihrem Angebot auch jenseits der Massenware mittragen.

Allein mit der Kaufkraft der Konstanzer, der Allensbacher, der Reichenauer könnten viele Anbieter nicht überleben. Wer da dann schnell mit Luxus argumentiert, offenbart vor allem den eigenen Neid: Es zu bedauern, wenn man sich etwas nicht leisten kann, ist menschlich vollkommen nachvollziehbar – aber es sollte sich nicht in Feindseligkeit wenden.

Schon vergessen, was die Schweizer für uns getan haben?

Oder ist es schon vergessen, wie Schweizer Familien nach dem Krieg ausgehungerte Konstanzer Kinder mit St. Galler Olma-Bratwurst und Schokolade aufgepäppelt haben? Dass es auch die Grenzlage war, die Konstanz vor verheerenden Luftangriffen bewahrt hat? Dass das Schweizer Radio in düsteren Zeiten ein Fenster zur freien Welt war? Dass Appenzell, Säntis und Zürich zu den Standortqualitäten von Konstanz mindestens ebenso beitragen wie Bodanrück, Linzgau oder Meersburg?

Denn es geht eben nicht nur ums Einkaufen. Die Universität und die Pädagogische Hochschule Thurgau bilden gemeinsam junge Lehrer aus. Vereine und Initiativen, Schulen und Museen, Theater und Philharmonie sind Orte des Austauschs auch über die Landesgrenze hinweg und leisten einen aktiven Beitrag zur ständigen Verhandlung des Themas, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen.

In einer Welt, in der Stacheldrahtzäune und Mauern in erschreckende Höhen wachsen, ist die Konstanz-Kreuzlinger Kunstgrenze zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das alles steht für Werte und Zustände, von denen viele nur träumen können.

Die Konstanzer Probleme darf man nicht den Schweizern anlasten

Konstanz als weltoffene Stadt – das Hochglanzbild bekommt Kratzer, wenn das Gespräch auf "die Schweizer" kommt. Hinter manchem Spott verbirgt sich offene Fremdenfeindlichkeit, gespeist aus der Angst, man selbst habe bald keinen Platz mehr in der Stadt. Diese Angst ist real. Ihr entgegenzuwirken, dafür darf man aber nicht allein die Gäste in Anspruch nehmen.

Ob Wohnungsnot oder Verkehrsprobleme: Der Schlüssel zur Lösung dieser Aufgaben liegt in Konstanz. Wenn Bürger der Meinung sind, dass ihre gewählten Vertreter und die Verwaltung das nicht hinbekommen, sollten sie sich an die Stadträte und Bürgermeister wenden. Und nicht die Schweizer dafür in Haftung nehmen, dass in der eigenen Stadt Hausaufgaben liegen geblieben sind.

Konstanz wäre eine traurige Stadt, wenn sich Nachbarn nicht mehr willkommen fühlten. Generationen von Thurgauern haben Konstanz gemeint, wenn sie sagten "wir gehen in die Stadt". Das Hinterland dieser Stadt liegt nun einmal jenseits einer politischen, sprachlichen und kulturellen Grenze. Niemand wird bestreiten, dass sie auch für Irritationen sorgt. Dass das Wohlstandsgefälle mannigfaltige Probleme von der Abwanderung von Fachkräften über exorbitante Immobilienpreise bis zum Preisniveau in Handel und Gastronomie erzeugt.

Auch wir hören lieber: Herzlich willkommen

Ja, die besondere Lage von Konstanz hat ihren Preis. Jene mitzunehmen, die diesen kaum oder nicht mehr zahlen können, muss im Interesse aller liegen, denen Konstanz etwas bedeutet. Das sind Wirte mit fairen Angeboten, Händler mit einem breiten Sortiment und eine Politik, die lebenswerte Verhältnisse für alle schafft. Gefragt sind aber auch wir Bürger selbst. Wertschätzender Spott und sachliche Kritik sind in Ordnung. Neid, Wut und Hass dagegen vergiften das Klima, in dem wir alle leben. Vielleicht erinnern wir uns daran, wenn wir bald an unsere Urlaubsziele aufbrechen. Dort treffen wir auch lieber auf Menschen, die zu uns sagen: Herzlich willlkommen.

