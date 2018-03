Konstanz Zu wenig Lehrer? Konzept der Konstanzer Wallgutschule steht auf der Kippe

Eltern kämpfen um die beliebten Kombiklassen. Montessori und Freiarbeit sind die Merkmale der Wallgutschule. Die Anmeldung am Donnerstag könnte den Ausschlag geben

Im Kollegium und unter Eltern der Grundschule im Wallgut herrscht Aufregung: Unter Umständen könnte die Schule eines ihrer Merkmale verlieren, die jahrgangsgemischten Klassen 1/2, auch JÜL genannt (jahrgangsübergreifendes Lernen). Grund dafür sollen laut Schulleiterin Maren Siegrist und Schulamtsleiter Karlheinz Deußen Personalengpässe sein. Doch Eltern können das Argument nicht nachvollziehen und kämpfen kurz vor der Anmeldung an den Grundschulen um das Profil. „Am Donnerstag haben die Eltern künftiger Erstklässler die Wahl und somit auch Einfluss“, sagt Daniela Winkler, Mutter einer Zweitklässlerin im JÜL-Zweig. Denn nur, wenn genügend Anmeldungen für dieses Konzept zustande kommen, hat ein weiteres Kämpfen überhaupt Sinn.

Vorwurf an die Schulleitung

Doch genau hier sehen die Mitglieder einer Wallgut-Elterninitiative das Problem. Beim Infoabend vergangene Woche seien die JÜL-Klassen von Seiten der Schulleitung gar nicht erst vorgestellt worden. Es habe nur den Hinweis gegeben, dass das jahrgangsübergreifende Lernen wohl nicht mehr stattfinde. Auch auf der Homepage der Wallgutschule suchen Interessierte vergeblich nach einer Beschreibung des Konzepts. „Viele Eltern wissen also gar nicht, dass sie neben den Regelklassen theoretisch eine Alternative hätten“, moniert die Mutter Vanessa Beinborn, deren Tochter als Erstklässlerin in eine der beiden aktuellen JÜL-Klassen geht. Sie steht voll hinter der Idee des gemeinsamen Lernens: „Unsere ältere Tochter ging schon in die gemischte Klasse 1-3, die es jetzt nicht mehr gibt. Auch unsere zweite Tochter kann in der Kombiklasse nach ihrem eigenen Tempo lernen. Sie wollte zum Beispiel schon als Erstklässlerin mit der Schreibschrift beginnen, also unterstützte die Lehrerin sie dabei.“ Mutter Yvonne Richter ist ebenfalls voll des Lobes: „Unsere Tochter hat Spaß am Lernen und entscheidet selbst, womit sie sich beschäftigt – aber nicht wahllos, sondern nach klaren Lernplänen, die es für jedes einzelne Kind gibt.“ Die Lehrer werden hier zu Lernbegleitern. Daniela Winkler und ihr Mann waren vor der Anmeldung unentschlossen, ob die Regel- oder die JÜL-Klasse das Richtige wären. „Bei einem Tag der offenen Tür fand unsere Tochter eine Kiste mit Lernmaterial, war sofort vertieft und sagte: So will ich lernen!“, erzählt die Mutter. Sie beobachtet stolz, wie aus ihrer schüchternen Tochter ein selbstbewusstes Mädchen wurde, das ohne Probleme vor der Klasse spricht und als Zweitklässlerin den Jüngeren hilft, Präsentationen zu erstellen.

Schwächung für die Schullandschaft

An der Wallgutschule sei das jahrgangsübergreifende Lernen seit vielen Jahren gut etabliert und werde auch von Eltern der Regelklassen unterstützt. „Das Schöne ist das Nebeneinander beider Konzepte, es gibt kein Konkurrenzdenken“, freut sich Vanessa Beinborn. Auch das Kollegium stehe voll dahinter. „Wenn nun eine Säule wegfällt, schwächt das auch die Konstanzer Schullandschaft“, findet Daniela Winkler. „Wir brauchen starke Grundschulen mit unterschiedlichen Konzepten.“ Das Problem aber ist aus Sicht von Schulleitung und Staatlichem Schulamt der Weggang von gleich drei Lehrerinnen mit Montessori-Diplom. Eine zog weg, zwei gingen in Elternzeit. Die engagierten Eltern verstehen nicht, warum deshalb die JÜL-Klassen in Frage gestellt werden: „Ein Montessori-Diplom ist nicht nötig. Wer aus Überzeugung Montessori-Elemente einbaut oder jahrgangsübergreifend unterrichtet, kann genauso eingesetzt werden“, sagt Yvonne Richter. Karlheinz Deußen jedenfalls plant bislang für das kommende Schuljahr nur noch mit einer zweiten Klasse (bestehend aus den jetzigen Erstklässlern beider JÜL-Klassen), in der Montessori-Elemente vorkommen. „Die Lehrerversorgung an den Grundschulen wird noch knapper als bisher schon“, begründet er. Konkrete Zahlen für das kommende Schuljahr stünden aber noch nicht fest.

Donnerstag, Tag der Wahrheit

Am Donnerstag nun ist der Tag der Wahrheit. „Wir hoffen, dass sich trotz der Unsicherheit viele Eltern bei der Anmeldung für die JÜL-Klassen entscheiden und die Schule mit dem Schulamt eine Lösung findet“, sagt Daniela Richter. Schulleiterin Maren Siegrist weiß selbst noch nicht, wie es weitergeht. Auf SÜDKURIER-Anfrage schreibt sie: „Über die weiteren Entwicklungen an der Grundschule im Wallgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskünfte gegeben werden.“

Die JÜL-Klassen

Momentan bestehen zwei jahrgangsübergreifende Klassen (JÜL), die je zur Hälfte aus Erst- und Zweitklässlern zusammengesetzt sind. Im dritten Schuljahr bilden die ehemaligen Zweitklässler beider Familienklassen eine Klasse und gehen zusammen weiter ins vierte Schuljahr. Von Beginn an werden die Kinder nach Jahrgängen zusammengefasst. Inhaltlich wird teilweise nach dem Konzept von Maria Montessori gearbeitet, also mit Freiarbeit. Der Bildungsplan ist identisch zu dem der Regelklassen. Interessierte erhalten Informationen per E-Mail an die Adresse juel-klassen-erhalten@gmx.de (kis)