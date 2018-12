von SK

Wie die Polizei meldet, entdeckte eine Streife des Polizeireviers Konstanz am Sonntag um 1.30 Uhr den Weihnachtsbaum auf Abwegen. Zwei junge Männer trugen ihr ungewöhnliches Diebesgut an der Reichenaustraße entlang. Aufgrund der späten Stunde gingen die Beamten davon aus, dass der 18-Jährige und sein 19-jähriger Kumpel den Baum nicht regulär erworben haben.

Als die Polizisten die beiden kontrollierten, räumten diese ein, dass sie den Baum von einem Verkaufsgelände an der Reichenaustraße entwendet haben. Wörtlich heißt es in der Pressemitteilung der Konstanzer Polizei weiter: "Reumütig trugen sie den Baum in Begleitung der Polizei zurück. Da es sich trotz der Beeinflussung durch die ein oder andere Tasse Glühwein um eine Straftat handelt, erwartet nun beide eine Anzeige wegen Diebstahls."