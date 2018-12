Das Verbot, Raketen, Schwärmer, Knallkörper oder Batterien zu zünden, gilt für weite Teile der Altstadt. Feuerwerkskörper dürfen auch nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen oder Fachwerkhäusern gezündet werden – das ist deutschlandweit gesetzlich geregelt. Die meisten Bewohner der Altstadt weichen zum Beispiel in den Stadtgarten aus. Dort gibt es kein Böllerverbot. Bislang gab es noch keine Überlegungen, das Böllerverbot auf andere Stadtteile – wie etwa Petershausen – auszuweiten.

Der Rauch von verbrannten Feuerwerkskörpern besteht zu großen Teilen aus Feinstaub. Vergangenes Silvester registrierte die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) in Konstanz nach Mitternacht erwartungsgemäß hohe Feinstaubwerte. Der Wert lag bei 223 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Als Grenzwert in der EU gilt eigentlich ein Tagesdurchschnittswert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Das wird im Einzelfall entschieden. Meist gibt es nach Angaben der städtischen Pressestelle eine mündliche Verwarnung. Wurde in den ersten Jahren nach Erlass noch relativ häufig entgegen des Verbots geböllert, habe das Bürgeramt in den vergangenen drei Jahren allerdings keine Verstöße mehr registriert oder Bußgeldbescheide ausstellen müssen. Theoretisch droht bei einem Verstoß ein Strafbescheid von bis zu 50.000 Euro – an diese Obergrenze musste das Bürgeramt aber noch nie gehen.

Wie viel Feuerwerk kann ich in die Schweiz einführen?

Wer an Silvester Freunde oder Verwandte in der Schweiz besucht, kann im Reisenden- und Grenzverkehr „pyrotechnische Gegenstände zu Vergnügungszwecken“ wie Raketen oder Vulkane bis zu einem Gesamtgewicht von 2,5 Kilogramm pro Person ohne Bewilligung in Deutschland kaufen und mit über die Grenze nehmen. Wer mehr einführt, benötigt eine Bewilligung des Schweizer Bundesamts für Polizei. Grundsätzlich nicht zugelassen ist die Einfuhr von Feuerwerk, das am Boden explodiert. Wegen ihrer Gefährlichkeit sind die in der Schweiz nicht zugelassen. Illegal eingeführtes Feuerwerk wird beschlagnahmt und es droht eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.