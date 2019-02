Konstanz vor 48 Minuten

Zu Beginn vermittelte das Projekt 83 Flüchtlingen eine Wohnung in Konstanz. Heute tut es noch viel mehr – und ist Vorbild für andere Städte in Deutschland

"83 – Konstanz integriert" ist inzwischen in Themen eingebunden, die weit über das Ziel hinausgehen, Wohnraum für Flüchtlinge zu finden. Denn auch andere Personen brauchen Hilfe, etwa Alleinerziehende, Arbeitslose oder Personen mit einer Behinderung. Besonders in einer Stadt, in der Wohnungen so knapp sind wie in Konstanz.