Es herrscht Krieg im Industriegebiet. Kein Flächenbrand und auch die Anzahl der Todesopfer hält sich in Grenzen. Doch die Beteiligten – Mitglieder im Verein für Kanarienzucht und Vogelfreunde – kämpfen erbittert um Ehre, Einfluss und Quadratmeter für ihre Zwecke.

Drei Vereinsmitglieder gegen einen Vorsitzenden

Auf der einen Seite der Fehde stehen die Kleintierzüchter Francesco Danisi, Pasquale Bellanova und Dominik Thoma. Danisi und Bellanova wurde die Vereinsmitgliedschaft kürzlich gekündigt, beim Kollegen Thoma ist das schon länger her. Auf der anderen Seite wirft der Vorsitzende Norbert Geißler seinen ehemaligen Kollegen vor, gegen die Satzung verstoßen zu haben. Die drei in Ungnade gefallenen Vereinsmitglieder wiederum vermuten eine Verschwörung des aktuellen mit dem ehemaligen Vorsitzenden, der vor einem Jahr sein Amt aufgab.

Pasquale Bellanova ist inzwischen nicht mehr Mitglied des Vereins. Er möchte die Machenschaften des Vereinsvorsitzenden aufdecken. Bild: Oliver Hanser

Zuweilen wird‘s blutig

Blut soll ebenfalls geflossen sein: Einige Zuchthühner haben den Streit nicht überlebt und sollen auf bestialische Art und Weise geschlachtet worden sein: mit einer Schere, so berichtet es der Vorsitzende Norbert Geißler. Den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz habe er bei der Polizei angezeigt und Francesco Danisi aus dem Verein geworfen. Danisi aber sagt, es sei im Verein üblich gewesen, dass Hühner geschlachtet werden, dass er dabei eine Schere benutzt habe, bestreitet er.

Noch mehr Tote

Auch diese Geschichte ist dramatisch, aber unbewiesen: Pasquale Bellanova züchtet Kanarienvögel, seine Zuchteinheiten liegen neben jenen des Vorsitzenden, in denen dieser Hühner hält. Eines Nachts sei Geißler in die Vereinsräume gekommen und habe das Licht angeschaltet, behauptet Bellanova. Die Hühner machten Lärm wegen des Lichts, dies habe die Kanarienvögel so aufgeregt, dass sie panisch gegen die Volierenetze flogen. 64 Vögel seien am nächsten Morgen tot in der Voliere gelegen.

Der mildeste Vorwurf: Satzungsregeln ignoriert

Nicht alle Vorwürfe fallen so drastisch aus. Norbert Geißler begründet den Vereinsausschluss von Bellanova und Danisi auch damit, dass sie sich nicht an die Satzungsregeln gehalten hätten. Der Verein erhalte Zuschüsse vom Landesverband. Dafür schreibt der Verband per Satzung seinen Mitgliedsvereinen vor, welche Züchtungen erwünscht sind: Rassegeflügel ja, Legehennen nein. Die beiden ausgeschlossenen Mitglieder hätten sich an diese Regel partout nicht halten wollen, sagt Geißler.

Der Vorsitzende trennt sich von seinen Frettchen

Federn lassen musste auch der Vorsitzende: Er habe sich ebenfalls nicht an die Regel gehalten, Rassetiere zu züchten und Frettchen auf dem Vereinsgelände gehalten – so die Darstellung Danisis und Bellanovas. Er soll die Tiere unsachgemäß gefüttert und auf zu engem Raum gehalten haben. Der Vorsitzende hält dagegen: Er habe die Frettchen satzungswidrig gehalten, sich dann aber von den Frettchen getrennt. „Die Förderstellen des Landesverbands nehmen Kontrollen vor, ich wollte nichts riskieren“, sagt er.

Was im Jahr zuvor geschah

Allerdings gibt es eine Vorgeschichte: Norbert Geißler ist schon einmal eine Tierhaltung vorgeworfen worden, die gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Seine Nachbarn hatten 2018 das Veterinäramt informiert, weil sie ihm vorwarfen, dass seine Kükenzucht, die er damals zum Teil zu Hause betrieb, gegen das Tierschutzgesetz verstoße.

Von der Verschwörung zur Spaltung

Die Liste der gegenseitigen Anschuldigungen ist lang. Die drei ausgeschlossenen Mitglieder glauben, dass der Vorsitzende Geißler Absprachen mit dem ehemaligen Vorsitzenden treffe, dass die übrigen Vorstandsmitglieder ihre Funktion nicht ausfüllen und Geißler die Entscheidungen selbstherrlich fälle. Geißler sagt: die drei ehemaligen Kollegen versuchten, den Verein zu spalten.

Ein Frieden ist nicht in Sicht

Der Kleintierzuchtverein Konstanz hat laut Norbert Geißler aktuell acht Mitglieder. Die Homepage ist veraltet. Die Zeiten, um Zuchthennen und Kanarienvögel stolz auf Ausstellungen zu präsentieren, waren schon besser. Ein eingetragener Verein muss mindestens drei Mitglieder haben, der Kleintierzuchtverein ist also auf der sicheren Seite. Der Kleinkrieg wird weitergehen, darauf ist Verlass.